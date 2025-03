BMW divulga foto oficial do Série 3 elétrico Plataforma Neue Klasse trará avançados sistemas de auxílio à condução e vai conviver com atual Série 3 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h00 ) twitter

BMW/Divulgação

O elétrico i3 está em fase final de desenvolvimento. Variante elétrica do Série 3 que é o carro premium mais vendido do Brasil, o i3 surgiu em fotos oficiais da BMW na neve fazendo testes de rodagem. A divulgação da foto nos permite ver mais detalhes sobre o visual do i3.

BMW/Divulgação

O design do i3 será semelhante ao Série 3 com três volumes bem definidos diferente de concorrentes que partiram para um perfil mais cupê.

BMW/Divulgação

Por conta da nova plataforma Neue Kasse, o i3 trará um nível avançado de assistência à condução. O display Panoramic Vision ocupará todo o parabrisa com projeção de informações sobre o veículo que irá complementar o painel que terá tela touch de 17,9 polegadas, quatro supercomputadores para processamento rápido e também entretenimento e 20 vezes mais velocidade para reações e ajustes do i3.

BMW/Divulgação

Na motorização não temos todos os detalhes do i3 mas alguns dados já foram divulgados. O carro terá autonomia de 300km em sistema de carga de 800 volts “recarregado” em 10 minutos e autonoomia total que poderá chegar a 900km na cidade. As novas baterias da BMW prometem densidade energética 20% superior aos modelos atuais o que poderá transformar o i3 no carro de produção em série com maior autonomia do mercado.

BMW/Divulgação

A estreia do i3 deve acontecer no próximo ano mas até dezembro teremos o visual definido do sedã elétrico alemão.

