BMW mostra i4 e novas cores do M3 no Festival Interlagos 2025 Marca celebra 30 anos de presença no Brasil com novidades no portfólio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h34 )

Durante o Festival Interlagos, realizado entre 11 e 15 de junho, a BMW apresentou o sedã elétrico i4 M50i, além de novas cores para o M3, assim como celebrou os 30 anos de Brasil.

O modelo já havia sido mostrado anteriormente em abril, mas volta a ganhar evidência agora como parte da celebração pelos 30 anos de operação da BMW no Brasil, que serão completados em 2025. O i4 M50i combina performance e motorização 100% elétrica com visual esportivo.

Além do i4, a marca exibiu o SUV X3 M50, o crossover elétrico iX1 e o sedã esportivo M3 Competition. Este último passa a contar com uma nova opção de personalização: o programa BMW Individual, que oferece mais de 150 opções de cores — entre acabamentos foscos, metálicos e brilhantes. O M3 Competition segue equipado com motor 3.0 biturbo de seis cilindros em linha, com 510 cv de potência e 66,2 kgfm de torque.

