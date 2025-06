Conheça tudo sobre a nova BMW 1300 GS Adventure 2025 Big Trail de 145cv estreia no Brasil com inédito câmbio automatizado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h07 ) twitter

No universo das motocicletas big trail há uma nova referência em desempenho e ciclística. A BMW mostrou diversas novidades no Brasil durante o Festival Interlagos 2025 a principal sem dúvida foi a 1300 GS Adventure. Com apelo para o off road e novas tecnologias, a nova 1300 é produzida em Manaus e marca uma nova fase para a BMW Motorrad.

Substituta da 1250, a nova BMW 1300 GS Adventure se destaca pelo porte, as linhas quadradas incomuns para uma motocicleta, tanque de 30 litros e tecnologias como câmbio automatizado “ASA” e controles de suspensão DSA.

Na construção mais rígida a BMW destaca que o chassi traseiro é construído em tubo de treliça de alumínio e sistemas de suspensão EVO Telelever e EVO Paralever. Há sistema de leitura da altura do terreno, controle de Cruzeiro dinâmico com função freio entre outras novidades.

A grande novidade da 1300 GS Adventure é o câmbio Automated Shift Assistant (ASA), que faz trocas automáticas no câmbio, mas preserva o pedal para o controle e dispensa a embreagem no manete.

Já o sistema DSA é um controle dinâmico de suspensão para leituras rápidas do curso do amortecedor, molas e respostas para uma pilotagem mais assertiva em terrenos mais difíceis. A 1300 também traz quatro pré-ajustes de suspensão que podem ser selecionados no painel digital: Rain (chuva), Road (estrada), Eco e Enduro.

O motor evoluído mantém o perfil boxer de dois cilindros contrapostos, porém agora com 145 cv a 7.750 rpm e torque de 15,1 kgfm a 6.500 rpm. Essa versão já estava disponível na Europa desde o ano passado e agora é produzida na BMW Motorrad em Manaus.

Segundo a BMW “Com um peso total de 268 kg, esse modelo se destaca como uma das mais capazes e versáteis do segmento Adventure”. A novidade deve estrear nos concessionários em breve no mercado brasileiro.

Durante o Festival Interlagos a BMW destacou também o scooter C 400X, a BMW F 900 GS, BMW R12 e BMW R 1300 GS.

Itens tecnológicos de destaque da nova BMW 1300 GS Adventure

Controle de torque de arrasto do motor (MSR);

Controle Dinâmico de Frenagem (DBC);

Controle de Partida em Subida (HSC) como padrão;

Controle dinâmico de tração (DTC) de série;

Controle de cruzeiro dinâmico com função de freio de série;

Assistente de pilotagem com controle de cruzeiro ativo (ACC);

Aviso de colisão frontal (FCW); aviso de mudança de faixa e aviso de colisão traseira (RECW);

Controle adaptativo de altura do veículo; conforto e suspensão esportiva como equipamento opcional de fábrica;

Faróis Matrix LED e faróis auxiliares integrados à carroceria

Farol Pro com farol adaptativo como equipamento opcional de fábrica;

Protetores de mão com indicadores de direção integrados como padrão;

Compartimento de carregamento para smartphone com entrada USB integrada e tomada de alimentação de 12 V integrada como padrão;

Aquecimento do assento para o condutor e o passageiro para maior adequação ao turismo como equipamento opcional de fábrica; variantes de altura do assento como equipamento opcional de fábrica;

RDC, Keyless Ride e manoplas aquecidas como padrão.

Chamada de emergência inteligente como padrão conforme o mercado;

Punhos aquecidos;

Passeio sem chave (direção, ignição e trava do tanque de combustível

Monitor de pressão dos pneus;

Controle de torque de arrasto do motor;

BMW Motorrad ABS Integral Completo Pro;

Controle de cruzeiro DCC com função de freio;

DSA; suspensão adaptativa;

Faróis auxiliares

Preços, versões e cores da nova BMW R 1300 GS Adventure

Plus: R$ 136.500 (Vermelha)

Trophy: R$ 138.500 (Azul)

Triple Black: R$ 138.500 (Preto Triple Black)

Triple Black ASA: R$ 144.500 (Preto Triple Black)

Option 719: R$ 148.500 (Verde Karakorum)

Option 719 ASA: R$ 154.500 (Verde Karakorum)

