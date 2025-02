BMW terá sistema de 800V para seus carros elétricos Todos os carros elétricos da Neue Klasse serão equipados com o novo sistema Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BMW/Divulgação Tom Kirkpatrick/BMW AG

A BMW confirmou que terá um sistema mais eficiente de recarga e arquitetura elétrica chamada de eDrive technology de sexta geração. Segundo a BMW, a nova geração é capaz de entregar um acréscimo de 30% no alcance dos veículos elétricos, além de ser possível carregar até 30% mais rápido, quando comparado com a quinta geração do sistema.

Feito na arquitetura de 800V, as novas células de energia cilíndricas apresentam uma densidade energética, ou seja, a quantidade de energia armazenada por unidade de volume, cerca de 20% maior do que a sua antecessora. Também, o carregamento bidirecional é o padrão, com a possibilidade de usar o veículo como um fornecedor de energia.

BMW/Divulgação

O módulo central que gerencia o sistema elétrico é o Energy Master. Ele fica posicionado na bateria de alta tensão e administra a fonte de alimentação de alta e baixa tensão e os dados das baterias. Também, ele controla a alimentação do motor elétrico e toda a parte elétrica convencional do carro. O sistema é conectado, o que possibilita a atualização remota OTA.

‌



O motor elétrico que equipa o sistema é do tipo síncrono eletricamente excitado (EESM), em que o campo magnético no rotor é gerado por bobinas alimentadas com corrente contínua em vez de ímãs permanentes. O motor fica posicionado acima do eixo traseiro. Para veículos com tração integral xDrive, será usado um motor assíncrono (ASM) no eixo dianteiro, que oferece a vantagem de ser mais compacto.

‌



BMW/Divulgação

Segundo a BMW, todos os modelos elétricos da Neue Klasse, a nova geração de veículos da marca, terão a nova tecnologia de 800V. O conjunto elétrico com tecnologia eDrive de sexta geração será produzido na fábrica de Steyr, na Áustria. O início da produção está previsto para o fim de 2025, com a capacidade máxima da fábrica prevista para o segundo semestre de 2026.

NOVA BMW X3: SUV mais vendido do mundo ESTREIA NOVA GERAÇÃO NO BRASIL. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.