Já aceleramos o novo BMW X3 que estreia no Brasil

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

A BMW do Brasil apresentou o novo X3 em um momento importante de renovação do portfólio da marca especialmente dos SUVs. Seus produtos tem plataformas novas e começam a chegar ao mercado. O novo SUV mescla esportividade, espaço, design arrojado inspirado nos modelos elétricos da marca e uma lista bem completa de itens de série.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

O R7-Autos Carros testou a novidade em um trecho entre a região de Sorocaba e a capital paulista. O novo SUV chega em versão única com a nomenclatura renovada X3 M50 XDrive produzido nos Estados Unidos em Spartanburg onde são feitos outros SUvs de grande porte da montadora alemã. Ele estreia por aqui nesta versão única por R$ 624.950.

Design arrojado e proposta de espaço

‌



O novo BMW X3 2025 traz o novo desenho com a grade do duplo rim ampla com sentidos difusos e combina farois em LED adaptativos em duplo LED que substituem o antigo laser. A versão para o Brasil é a M50 XDrive que substitui o antigo M40 e agora sem o “i” enquanto o Drive passa para o final do nome do carro. Essa nova denominação deixa o i apenas para os modelos elétricos. Na Europa por exemplo onde ainda há modelos diesel a denominação d fica sem alteração.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

Alem das linhas angulosas o novo BMW X3 ainda traz pinças de freio azuis, suspensão adaptativa e sistema interno de luzes que responde ao tipo de condução usada. Também tem sistema de som Harman Kardon de 15 falantes e 750 watts e sistema operacional ID9.

‌



Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

Mas medidas o BMW X3 2025 ficou um pouco maior que a antiga geração e fica mais evidente a mudança ao olharmos de perto. São 4,76m de comprimento e 1,92m de largura com 2,86m de entre eixos e 21,6cm de altura do solos

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

O porta malas agora tem 570 litros nesta versão sendo 20 litros maior que o antigo.

‌



Novo motor e uma combinação incomum

O BMW X3 combina um seis cilindros 3,0 litros em linha com 381cv e 54kgfm de torque com sistema híbrido leve que resulta em 398cv e 58kgfm de torque. A velocidade máxima é de 250km/h e 0-100 em 4,6s. Não propagado como híbrido o BMW X3 traz essa inscrição no documento ficando livre do rodízio em São Paulo e aproveitando algumas isenções ou descontos de IPVA conforme o estado.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

O sistema híbrido rende ao X3 o consumo de 9,6km/l na cidade e 10,6km/l na estrada, números bem próximos mas que não pudemos aferir durante este primeiro contato de uma forma mais precisa.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

O BMW X3 M50 XDrive chega em versão única por R$ 624.950 sendo R$ 20 mil mais caro que a antiga geração. A novidade chega dia 25 de fevereiro aos concessionários do país.

Teste com a novidade

Visivelmente maior e com um conjunto mecânico interessante, o BMW X3 de certa forma vai na contramão de outros concorrentes do mesmo porte. Ele não usa sistema híbrido plugin mas sim apenas uma assistência elétrica que trabalha com o motor a gasolina.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

Suave e ao mesmo tempo instigante motor seis cilindros tem seu ronco característico bem encorpado e reforçado pela saída dupla de escapamento. A relação do câmbio e da tração atendem a todo tipo de perfil de motorista que escolhe seu estilo de condução.

Marcos Camargo Jr, 20.02.2025

O ronco encorpado só parece não combinar muito com o interior minimalista das telas curvas e unidas sobre um tabelier que parece desproporcional. Mas pode ser questão de costume. O X3 pode ser concorrente do Audi Q5 PHEV que é mais antigo e mais barato e também com o Mercedes GLC 43 ou Porsche Macan 2.0 que estão na faixa dos R$ 580 mil sem o sabor de novidade do BMW X3.

