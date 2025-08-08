Brasil vai exportar 38% mais carros em 2025 e a ‘culpa’ é da Argentina Crescimento da economia no país vizinho impulsiona exportações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Anfavea prevê um aumento de 38,4% nas exportações de carros do Brasil em 2025, totalizando 552 mil unidades.

A demanda crescente da Argentina é o principal fator para esse aumento, com embarques para o país subindo 156,5% em 2024.

A participação da Argentina nas exportações brasileiras de veículos saltou de 35,1% para 58,9% este ano.

Embora as previsões de produção e vendas internas tenham sido ajustadas para baixo, o crescimento nas exportações espera compensar a desaceleração do mercado interno. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Exportação brasileira de veículos está em alta Renault/Divulgação

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revisou para cima sua projeção de exportações para 2025, prevendo um crescimento de 38,4% em relação ao ano anterior, para 552 mil unidades. Trata-se de uma subida e tanto, pois no começo do ano a estimativa era de crescimento de 7,5%. As razões? O crescimento da Argentina é o maior deles.

Segundo o presidente da entidade, Igor Calvet, a demanda em alta do país vizinho, principal destino das exportações brasileiras de automóveis, é o que vem animando os fabricantes brasileiros.

Entre os meses de janeiro e julho deste ano, os embarques para a Argentina aumentaram 156,5% sobre o mesmo período de 2024, alcançando 183.905 unidades. Com isso, a participação argentina no total exportado pelo Brasil passou de 35,1% para 58,9%.

Exportação brasileira de veículos está em alta Fiat/Divulgação

Brasil e Argentina integram o bloco econômico Mercosul, e o aumento das compras ocorre mesmo em meio às medidas de austeridade implementadas pelo presidente argentino Javier Milei, em um cenário de inflação elevada e crise econômica.

‌



Além da Argentina, outros mercados relevantes para os veículos brasileiros são Colômbia, Chile, Uruguai e México. Porém, o México tem um parque industrial muito forte e demanda poucos veículos do Brasil, enquanto alguns mercados como Chile (onde importações são liberadas) e Uruguai são países muito pequenos.

De acordo com a Anfavea em 2025, Uruguai e México registraram até mesmo uma queda nos volumes de carros importados.

‌



Previsão de crescimento para o Brasil

A Anfavea manteve a previsão de crescimento de 7,8% na produção nacional de veículos em 2025, totalizando 2,749 milhões de unidades. Já para as vendas internas, a entidade reduziu a expectativa: agora projeta alta de 5% no ano, para 2,765 milhões de veículos, ante previsão anterior de 6,3%.

Isso se deve ao cenário de incertezas sobre a economia, inflação alta e, ao mesmo tempo, crédito muito restrito. De acordo com a associação, o avanço nas exportações deve compensar parcialmente a desaceleração do mercado interno, afetado por juros elevados e pela incerteza causada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

‌



