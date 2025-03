Denza N9 é lançado na China como SUV híbrido de luxo Com porte de Range Rover, N9 chega com missão de ampliar o espaço entre SUVs premium da BYD Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 11h30 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h30 ) twitter

CarNewsChina/Divulgação

A BYD lançou neste final de semana SUV híbrido de luxo Denza N9 na China com preços entre 389.800 e 449.800 yuans, cerca de R$ 308 mil a R$ 355 mil em valores convertidos. O crossover tem motorização híbrida de até 911 cv e autonomia de até 202 km no modo elétrico. Flagrado pelo R7-Autos Carros em novembro de 2024, o N9 ainda estava em fase de testes de colisão para posterior homologação há apenas quatro meses.

CarNewsChina/Divulgação

Nas medidas o SUV da Denza tem 5,25m de comprimento, 2,03m de largura, 1,83, de altura e entre-eixos de 3,12m. As rodas são aro 21 e 22 e nas medidas o DENZA N9 tem o mesmo porte do Land Rover Discovery.

‌



CarNewsChina/Divulgação

‌



O Denza N9 é um SUV de grande porte híbrido com proposta de luxo e combina motor 2.0 turbo a gasolina com tração elétrica, tal qual o Denza Z9 que já testamos na China e vem para brigar com o Porsche Panamera. O motor a gasolina é turbo com 2,0 litros e tem 200cv combinado com outros dois elétricos de 240 ou 320cv somando no máximo 911cv. As baterias somam 43kwh que são capazes de render até 202 km apenas no ciclo elétrico.

CarNewsChina/Divulgação

‌



Denza vem para o Brasil

A BYD já confirmou que os carros da marca Denza serão vendidos por aqui. O R7 já confirmou com vários concessionários que a BYD trabalha em um projeto com estrutura separada para os carros da Denza, ainda que vinculada aos grupos que já atuam com a marca. No entanto, esse projeto só deve ocorrer no segundo semestre mas teremos por aqui os SUVs Bao 5 e Bao 8 além do Yangwang U9 e o esportivo Z9 que serão todos comercializados sob a bandeira Denza.

