Veja os próximos lançamentos da BYD apresentados em Xangai Linha Sealjon, Seal 06 e Dolphin terão mudanças em breve Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/04/2025 - 17h19 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h41 )

Seal 07 Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

A BYD se propôs a aumentar a linha de produtos, tanto no mercado chinês, quanto em outros países onde atua. Como parte dessa estratégia, a marca apresentou muitas novidades no Salão de Xangai. Confira os principais produtos que serão renovados:

Seal perua Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

Dentro da linha Ocean-S, os SUVs Sealion 06 DM-i (híbrido) e EV (elétrico) foram mostrados em Xangai. A linha Ocean S tem novos faróis divididos e perfil mais moderno e os veículos elétricos têm motor mais eficiente de 245cv ou uma combinação de 150cv e 245cv com tração integral.

Seal perua Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

Da mesma forma, o sedã Seal 06 EV, derivado do Seal que temos no Brasil e a perua híbrida Seal 06 DM-i Wagon, mostra a característica de adaptação da BYD aos mercados internacionais. O conjunto híbrido combina motor 1.5 a gasolina com 100cv com motor elétrico de 218cv. A perua, por exemplo, mira o mercado europeu, onde há muitos veículos com essa proposta.

Além das novidades, inúmeros conceitos no estande da BYD Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

O BYD Dolphin também mudou e ficou mais equipado, agora, com sistema de condução autônoma Gods Eye disponível desde a versão de entrada. Além disso, o compacto ganhou um novo visual mais fluido, novo console central e mais saídas de ar na parte interna, além de opção de teto solar.

‌



Dolphin Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

Ainda é cedo para dizer quais desses modelos serão oferecidos no Brasil. Para esse ano, a BYD quer consolidar a presença dos eletrificados.

Seal 07 EV Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

Também promete iniciar as vendas da família DENZA com D9, Z9 e B5, que é o SUV Bao 5, mas que ganhará emblema “DENZA” por aqui. Entre os modelos que serão montados em Camaçari estão o Dolphin Mini e provavelmente o Song Pro híbrido flex.

‌



Seal 07 EV Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

NOVO BYD DOLPHIN 2026: já mudou? VEJA O VÍDEO!

