BYD entrega o Dolphin Mini número 35.000 em sua 183ª concessionária

A BYD já vendeu 35.000 unidades do Dolphin Mini no mercado brasileiro. Para marcar o feito, a BYD fez uma cerimônia de entrega do veículo para Maria Rocha de Oliveira, empresária paulista de 28 anos. As chaves foram entregues por Stella Li, vice-presidente executiva da BYD , na inauguração da concessionária Uniq em São Paulo, que é a 183ª unidade da marca no país.

O carro foi comprado pela empresária Mariana Rocha de Oliveira que recebeu a chave de Stella Li e de Alexandre Baldy, vice-Presidente Sênior da marca. O Dolphin Mini será o primeiro automóvel da Mariana que sempre andou de motocicleta e agora vai ingressar no universo das quatro rodas com um veículo elétrico.

Stella Li lembrou que em 2024 a BYD registrou 4,2 milhões de carros vendidos, a sexta maior marca do mundo em vendas e entre janeiro e maio o crescimento chegou a quase 40% em relação a 2024.

“Os clientes percebem a tecnologia dos nossos carros. Você pode ir até a Amazônia ou até o Sul do Brasil a bordo de um carro com a tecnologia DMi quem permite ir com uma carga na bateria e um tanque de combustível dirigindo por mais de 1200km. Comparando com a gasolina e o custo do Brasil é até cinco vezes mais barato conduzir um carro elétrico por exemplo”, disse Stella Li no evento.

Dolphin Mini 2026 Redes Sociais/Reprodução

Nesta semana a BYD recebeu a imprensa em Camaçari para uma visita à linha de produção que vai começar a funcionar em setembro. A marca irá produzir o Dolphin Mini, o Song Pro e anunciou ainda a produção do sedã híbrido King.

