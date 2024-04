BYD inicia produção em nova fábrica na Tailândia

Alto contraste

(BYD/Divulgação)

Um ano após o anúncio de construção de uma uma fábrica na Tailândia, a BYD divulgou fotos com um grupo de funcionários ajustando o início da produção do Yuan Plus ainda em regime pré série. Segundo a imprensa local a produção em série começa em abril, apenas 13 meses após o anúncio da construção da unidade.

Esta é a primeira fábrica fora da China

Inaugurada pela BYD e terá, quando estiver em seu pleno funcionamento, capacidade para produzir 150.000 veículos por ano. Além da Tailândia, a empresa também está construindo uma outra fábrica na Indonésia.

BYD divulgou funcionários ajustando o início da produção do Yuan Plus (BYD/Divulgação)

O primeiro produto tailandês da BYD será o Atto 3, nome dado ao nosso Yuan Plus que também é comercializado em países como o Brasil. Só no ano passado a BYD reporta 30.000 unidades vendidas do Yuan Plus na Tailândia.