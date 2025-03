BYD lidera produção de ônibus elétricos no Brasil Só neste ano 75 unidades foram entregues o que equivale a 56% de participação de mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 15h00 ) twitter

Ao liderar o segmento de veículos eletrificados incluindo os híbridos e também os elétricos, a BYD está avançando por outros segmentos como os ônibus elétricos a bateria. Dados da Anfavea mostram que o mercado cresceu nada menos que 923% em janeiro e fevereiro com 133 veículos vendidos, dez vezes mais que no mesmo período de 2024. E a BYD tem 56% desse mercado com 75 unidades vendidas.

Cidades como São Paulo tem metas audaciosas para a substituição dos veículos a diesel por versões elétricas e para isso conta com parcerias de empresas nacionais e estrangeiras para alcançar sua meta.

Entre os modelos mais vendidos no país estão o D9W que tem autonomia para 250km por recarga e comporta 80 passageiros sentados com seus 12,98m de comprimento. Segundo a BYD a vida útil dos D9W é de 15 anos, 50% a mais que similares diesel além da economia e eficiência no consumo de energia sem emissões de poluentes para a atmosfera.

“Estamos presenciando uma revolução no transporte público, e a eletrificação é um caminho sem volta”, disse Marcello Schneider, diretor de veículos comerciais e solar da BYD no Brasil. Segundo ele, “a BYD está preparada para atender essa crescente demanda” e tem capacidade para fabricar ônibus elétricos modernos para a mobilidade urbana zero emissão de CO2 no Brasil.

Só neste ano 60 unidades do D9W foram entregues à empresas de ônibus da capital paulista que já conta com pouco mais de 500 veículos elétricos circulando pela cidade.

