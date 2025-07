BYD Shark está em promoção a preço de picape diesel Preço oficial está no site da empresa que já vinha oferecendo descontos para a picape Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 16h30 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h30 ) twitter

BYD Shark BYD/Divulgação

As vendas da Shark não foram bem como a BYD esperava e agora a marca anuncia oficialmente uma ação comercial com desconto de R$ 40 mil para a picape híbrida.

Agora, a picape híbrida passa a ser vendida por R$ 339.800, e não mais por R$ 379.800, um desconto de R$ 40 mil. Vale lembrar que esse preço foi praticado pontualmente em ações chamadas de bônus “trade in” com a entrada de um veículo usado como entrada em parte do pagamento.

Com isso, a Shark fica R$ 2.590 mais barata que a líder do segmento Hilux SRX e até R$ 13.490 mais em conta que a configuração SRX Plus da picape da Toyota. Também fica próximo do preço de uma Ford Ranger Limited e outras picapes topo de linha no mercado.

A BYD Shark tem motor 1.5 litro turbo a gasolina e outros dois elétricos, que, juntos, totalizam 437 cv, com torque de 65 kgfm. A picape faz de zero a 100 km/h em 5,7 segundos. O modelo tem autonomia de 840 km.

No entanto vale lembrar que são veículos produzidos em 2024. Entramos em contato com dois concessionários (um em São Paulo e outro no ABC) que confirmam ter unidades mais antigas em estoque produzidas no ano passado.

