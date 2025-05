BYD Song Plus com visual do “Premium” já aparece no site da marca por R$ 249,9 mil Renovação deve ocorrer em breve com motor atualizado e visual do Song Plus Premium mas sem tração integral Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/05/2025 - 13h01 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h09 ) twitter

BYD Song Plus com visual do “Premium” já aparece no site da marca por R$ 249,9 mil BYD/Divulgação

A BYD já colocou no ar em seu site oficial o BYD Song Plus atualizado linha 2026. Ele recebe o visual do Song Plus Premium que tem tração integral, mantém seu motor 235cv e ganha nova opção de cor. Mas, os detalhes serão conhecidos apenas no evento de lançamento que será realizado em breve. O SUV híbrido plugin é líder em vendas no segmento e chegará na linha 2026, enquanto as unidades 2025 já praticamente esgotaram nas concessionárias.

BYD Song Plus com visual do “Premium” já aparece no site da marca por R$ 249,9 mil BYD/Divulgação

No site da BYD o configurador mostra nesse link apenas a opção do Song Plus “L8”, uma referência à atualização do motor para atender as novas regras de emissões. A motorização do Song PLus não mudará: 1.5 a gasolina com motor elétrico que somam 235cv alimentado por uma bateria de 18kwh que rende até 100 km de autonomia no modo elétrico. O preço sugerido já aparece no site, ainda que as imagens não sejam carregadas.

BYD Song Plus com visual do “Premium” já aparece no site da marca por R$ 249,9 mil BYD/Reprodução

No site da BYD, a única cor que aparece é a Time Grey, enquanto há duas opções de acabamento interno e rodas de 19 polegadas.

BYD Song Plus com visual do “Premium” já aparece no site da marca por R$ 249,9 mil Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Lançado em novembro de 2022 no Brasil, o BYD Song Plus já está há dois anos e meio por aqui e faz sucesso somando as vendas do Song Pro, que não deve mudar e com o Song Premium, que chegou no final do ano passado em edição limitada. Agora, a versão 2026 DM-i 1.5 assume o visual mais esportivo da linha Premium com novos faróis e linhas fluídas na dianteira. Só neste ano, 11 mil unidades do Song Plus já foram vendidas.

‌



Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv BYD/Reprodução

No site da BYD, o Song Premium ainda aparece. Além do motor mais forte com 324 cv, o Premium tem tração integral permanente e custa R$ 299,8 mil. No entanto, várias concessionárias não tem mais essa versão em estoque.

Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Por hora, vamos aguardar o anúncio oficial da BYD para a confirmação dos preços e versões, além de possíveis opcionais.

‌



