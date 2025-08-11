BYD Song Plus é atingido três vezes por raio e motorista sai ileso na China SUV vendido em versão elétrica na China recebe descarga elétrica em região portuária mas estrutura isola descarga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um BYD Song Plus EV foi atingido três vezes por raios em Guangxi, China.

O motorista saiu ileso, graças ao isolamento elétrico do veículo que evitou danos.

As imagens mostraram arcos elétricos, mas não houve curto-circuitos após revisão completa.

Recomenda-se que motoristas em casos de raios mantenham os vidros fechados e aguardem 30 minutos antes de sair do carro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um BYD Song Plus EV foi atingido três vezes por raios enquanto trafegava pela área de serviço de Tieshan, uma região portuária de Guangxi, na China. Imagens de câmeras próximas registraram o momento mostrando clarões e arcos elétricos quando os raios atingiram o teto do veículo. Apesar do impacto elétrico, o motorista saiu completamente ileso. As imagens foram publicadas pela imprensa local no jornal Sanyan Tech.

Veículo recebeu três descargas em sequência mas isolamento evitou problemas no veículo e motorista saiu ileso. redes sociais Autos TV/reprodução

Segundo informações da imprensa local o isolamento do sistema elétrico principal do veículo — conhecido como “três elétricos” (bateria de tração, controle eletrônico e motor) — não sofreu danos com o isolamento já previsto e por isso nenhum dano ocorreu mesmo após três raios caírem sobre o veículo.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

O incidente mostrou descargas elétricas atingindo repetidamente a área do rack de teto do BYD Song Plus EV, gerou arcos visíveis mas após uma revisão completa a perícia não identificou curto-circuitos na bateria de tração, na unidade de controle eletrônico ou no motor — os três principais componentes do trem de força de um veículo elétrico. Apenas dois pontos de impacto foram encontrados no teto, sem danos adicionais à carroceria.

Por que o carro não foi danificado?

O interior de um carro com carroceria metálica selada oferece proteção relativa durante um raio devido ao chamado “efeito gaiola de Faraday”.

‌



Descarga em um veículo pode ser intensa mas o conceito da gaiola de Faraday explica que é seguro esperar dentro do carro TV Record - reprodução

Quando o raio atinge o veículo, a corrente elétrica percorre a estrutura metálica até o solo, mantendo os ocupantes na mesma diferença de potencial que a carroceria e evitando a eletrocussão. Recomenda-se que, após um impacto desse tipo, os ocupantes não saiam imediatamente do veículo e aguardem assistência do corpo de bombeiros.

Raio cai em carro com motorista dentro

O que é recomendado fazer em caso de um temporal com raios?

No Brasil, cenas de chuvas com raios são bem comuns. Para motoristas surpreendidos por fortes chuvas, são recomendados protocolos de segurança como desligar todos os dispositivos eletrônicos, incluindo o motor, o sistema de som e o rádio; recolher antenas; e manter os vidros totalmente fechados, garantindo que o carro permaneça como um espaço fechado.

‌



Para evitar resíduos de descarga elétrica, é recomendado “esperar 30 minutos após o último trovão antes de sair do veículo” em segurança.

