Teste: Song Plus 2026 evolui no design e tecnologia SUV é generoso no espaço e na economia com poucos senões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h00 )

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A BYD renovou o Song Plus para a linha 2026 em um ciclo relativamente curto. Mas nesse ínterim foram mais de 27 mil unidades vendidas e somando com a família Song Pro, ambos são os SUvs mais vendidos da categoria híbrido plugin do país. Mas quais foram as mudanças aplicadas na linha? O que de fato evoluiu? E o que poderia ter melhorado? O R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Design evoluído

O novo visual é derivado da linha Ocean sendo bem parecido com o elétrico Seal e também idêntico ao Song Plus Premium que chegou ano passado. Há uma nova dianteira com grade em feito degradê com luzes, faróis Full LED com acendimento automático e função Follow me Home. As rodas tem 19 polegadas com novo desenho.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Entre as melhorias internas estão multimídia de 15,6 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay com novo software, abertura das portas por meio de mecanismo de aproximação NFC e também pelo celular via Bluetooth, retrovisor fotocrômico interno e carregamento rápido. Também ganhou um prático head up display que ainda é um item incomum neste segmento.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Se as mudanças são bem discretas devemos lembrar que o Song Plus já trazia itens como teto solar panorâmico, bancos dianteiros elétricos, pacote ADAS com controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de fluxo cruzado, alerta de portas e desembarque, alerta e frenagem automáticos e câmera 360 graus mas ainda sem estacionamento automático.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Motor eletrificado não muda

A motorização eletrificada continua com a potência combinada de 235 cv e autonomia para rodar até 1.200km segundo a BYD. No Song Plus o motor combina o 1.5 aspirado a gasolina com 105cv e 13,8kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194cv e 33kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A bateria segue com 18kwh o que rende autonomia de 110km no ciclo NEDC e 63km no ciclo do Inmetro. Agora a bateria permite carga rápida de 18kw o que reduz o tempo em um wallbox para menos de 2h de carga. Isso facilita em locais que compartilham a energia com vários veículos como nos condomínios por exemplo e na prática não muda nada no sistema de condução. A autonomia elétrica pelo Inmetro é de 63km mas que chega nos 100km facilmente na cidade.

Teste completo

Ao longo de uma semana testamos o Song Plus 2026 que se destaca ainda pelo design atual e pelas amplas dimensões. São 4,77m de comprimento, 2,76m de entre eixos e bom porta malas de 552 litros. Mesmo com os subwoofers do carro, é um espaço ainda mais que generoso.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A construção do BYD Song Plus ainda é um ponto de destaque com plásticos e matérias sintéticos com bons encaixes. Ao acelerar o Song sempre privilegia a tração elétrica e mescla a potência segundo a necessidade e disponibilidade das baterias.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Ao longo do nosso teste o consumo do Song ficou em torno dos 18km/l sempre com baterias carregadas. Notamos que na estrada o consumo caiu para uma faixa dos 15km/h ainda assim bem competitivo para um carro de 1.719kg. É bem pesado.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Também oferece pacote quase completo de assistência devendo alerta de ponto de cego mas com boas câmeras e head up display útil nas viagens. Para uso familiar ou ainda com apetite, o Song Plus entrega o que promete por R$ 249,9 mil. Não é o mais barato do segmento pois temos Tiggo 7 PHEV, Haval H6 PHEV 19 e Jaecoo 7 na mesma faixa ou custando um pouco menos. Mas isso é mérito do Song Plus que já acumula alguma estrada no Brasil e segue competitivo atraindo compradores de marcas tradicionais.

