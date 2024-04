BYD vai apostar em SUV “popular” e GWM em marca de luxo no Brasil Yuan Up será rebatizado e custará na faixa dos R$ 200 mil e GWM irá lançar o Wey 07 com motor híbrido do Haval 06

Alto contraste

A+

A-

As duas marcas que puxam a eletrificação no país, BYD e GWM, anunciam importantes novidades durante o Salão de Pequim que segue neste final de semana na China. Executivos da BYD afirmaram à imprensa que o Yuan Up (rebatizado como Pro) será lançado por aqui enquanto a GWM confirma que a submarca de luxo Wey também irá desembarcar no país. E com quais produtos?

BYD Yuan Up (Pro) BYD Yuan Up (Pro) mostrado na China ja´confirmado para o Brasil

A BYD vai lançar o Yuan Pro aqui no Brasil em breve. Trata-se de um SUV compacto que usa a mesma plataforma do Dolphin (e-Platform 3.0) de dimensões compactas com seus 4,31m de comprimento, 1,83m de largura, 1,67m de altura e entre eixos de 2,62m, em uma carroceria calçada com pneus e rodas aro 16.

Yuan UP: SUV da BYD com preço abaixo do Kwid vem ao Brasil? Yuan UP: SUV da BYD com preço abaixo do Kwid vem ao Brasil?

O motor do BYD Yuan Pro será elétrico com 173cv e baterias LFP Blade de 45kwh suficientes para 400km de autonomia segundo os testes no ciclo chinês CLTC.

BYD Yuan Up (Pro) BYD Yuan Up (Pro) mostrado na China ja´confirmado para o Brasil

Entre os itens do Yuan Por estão painel digital de 8,8 polegadas e uma multimídia giratória de 12,8 polegadas, bancos elétrico com superfície microperfurada, headup display, console central com carregamento de celular sem fio entre outros itens.

Publicidade

BYD Yuan Up (Pro) BYD Yuan Up (Pro) mostrado na China ja´confirmado para o Brasil

Resta saber agora quando e o preço do BYD Yuan Pro. Na China ele custa entre R$ 65 e R$ 80 mil sendo cerca de 15% mais caro que o Dolphin. Por aqui esperamos que seu preço esteja um pouco acima do Dolphin Plus, cerca de R$ 200 mil.

Confira aqui o vídeo exclusivo sobre o BYD Yuan Pro

Publicidade

GWM já quer mercado de luxo

Wey 07 (Blue Mountain) Wey 07 (Blue Mountain) será lançado no Brasil mas pode ficar para 2025

Outra confirmação que surpeeendeu foi a que a GWM já pretende ingressar com a marca Wey no Brasil. A Wey é vendida na Europa desde o ano passado (nosso contato com os carros da Wey se deu ainda em 2022 no Salão de Paris).

Publicidade

Wey 07 (Blue Mountain) Wey 07 (Blue Mountain) será lançado no Brasil mas pode ficar para 2025

A primeira aposta da Wey será o SUV grande chamado Blue Mountain mas que não deve repetir esse nome aqui. Trata-se de um crossover híbrido na faixa dos 5m de comprimento e 3m de entre eixos.

Wey 07 (Blue Mountain) Wey 07 (Blue Mountain) será lançado no Brasil mas pode ficar para 2025

O conjunto mecânico é o mesmo do Haval H6 porém com maior potência combinando o 1.5 turbo a gasolina com 516cv e 93kgfm de torque com dois motores elétricos alimentados por baterias de 44kwh. A autonomia poderá chegar a 1.200km segundo o ciclo CLTC chinês.

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

O lançamento do Wey foi confirmado mas assim como o Yuan Pro não há uma data precisa para isso ocorrer. A GWM deve focar seus esforços agora no Tank 300, 400 e na picape Poer que agora parece ter perdido protagonismo. Já a BYD confirmou oito novidades e já lançou dois veículos esse ano no Brasil. O Yuan Pro certamente chega este ano porém mais provavel que venha no final do ano uma vez que acaba de ser lançado na China.