BYD Yuan Pro estreia na Europa após sucesso do Dolphin Mini Novidade chega primeiro ao Reino Unido para brigar com concorrentes da Hyundai e Volvo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 10h00 ) twitter

BYD Yuan Pro Europeu

A BYD vem investindo pesado em vários mercados europeus e acaba de oficializar no Reino Unido o lançamento do Atto 2, nosso conhecido Yuan Pro que promete agitar o mercado europeu com uma combinação estratégica de preço acessível, boa autonomia e pacote tecnológico avançado. Com a “fórmula BYD” de custo benefício, o SUV estreia após o sucesso do Dolphin Mini, chamado de Surf na Europa. Não há dados oficiais mas a BYD diz já ter exportado 9.000 unidades do subcompacto para a Europa.

BYD Yuan Pro Europeu

Com preços a partir de £30.850 (cerca de R$ 215 mil), o Atto 2 chega para disputar espaço diretamente com o Hyundai Kona e até desafiar o Volvo EX30, um dos destaques entre os SUVs elétricos compactos premium no continente. Estima-se que em outros países da Europa o Atto 2 chegue a custar até 32 mil euros. Duas versões para o mercado britânicoO Atto 2 será oferecido inicialmente em duas configurações: Boost e Comfort. • Atto 2 Boost: equipado com bateria Blade de 51,1 kWh, oferece autonomia de 344 km em ciclo combinado e até 485 km em uso urbano, segundo dados da marca. • Atto 2 Comfort: com bateria maior, de 64,8 kWh, eleva a autonomia para 420 km com uma única carga.

BYD Yuan Pro Europeu

Dimensões e espaço internoCom 4,31 metros de comprimento, o BYD Atto 2 é praticamente do mesmo tamanho que o Volvo EX30, mas se destaca pelo melhor aproveitamento interno, graças à plataforma e-Platform 3.0, que proporciona entre-eixos alongado e cabine mais espaçosa para os ocupantes.Tecnologia embarcadaO SUV é generoso em equipamentos, mesmo na versão de entrada. De série, traz uma central multimídia flutuante de 12,8 polegadas, carregamento sem fio para smartphones e um assistente por voz com inteligência artificial, batizado de “Hi BYD”. Também tem pacote ADAS completo, item que não está disponível no Yuan Pro vendido no Brasil por exemplo.

BYD Yuan Pro Europeu

Com sistema de recarga rápida DC de 155 kW, o Atto 2 pode ir de 30% a 80% da carga em apenas 21 minutos.O modelo também conta com a função V2L (vehicle-to-load), que permite usar a bateria do carro para alimentar pequenos eletrodomésticos, como cafeteiras ou ferramentas elétricas — uma funcionalidade cada vez mais presente em veículos elétricos modernos. Lançamento e entregasAs entregas das primeiras unidades do Atto 2 começam em setembro.

‌



BYD Yuan Pro Europeu

O lançamento no Reino Unido ocorre pouco depois da estreia do modelo em Hong Kong, onde o Atto 2 ganhou destaque ao ser comercializado com preço cerca de 30% mais baixo que o Tesla mais acessível disponível na região, reforçando a estratégia agressiva da BYD para ampliar sua presença global.

