Caoa Chery inaugura concessionária modelo em SP

A Rede CAOA Chery inaugura, nesta semana, a concessionária modelo da marca no bairro do Aeroporto, zona sul de SP. O espaço antes ocupado pela rede Hyundai agora passa a exibir os modelos da Caoa Chery com uma proposta mais atual de layout que deve ser implementada em outras lojas da rede.

O showroom tem 4.500 m² com espaços mais amplos onde estão os consultores da rede.

De acordo com Milton Celestino, Diretor de Vendas da D21 Motors, grupo que irá operar o ponto de venda, “A inauguração desta concessionária em um período de recordes de vendas e aquecimento do mercado é extremamente significativa. Sua arquitetura diferenciada e localização estratégica reforçam ainda mais a importância desta nova loja. "

Segundo a Caoa Cheey o prédio conta com a maior fachada em LED dentre todas as lojas do segmento de varejo no Estado de São Paulo. São mais de 1.300 configurações de temas e cores projetadas na fachada de cerca de 500 metros quadrados. O projeto de arquitetura do prédio foi desenhado e assinado pelo renomado arquiteto Francisco Spadoni.

A nova concessionária flagship fica na Avenida Moreira Guimarães, 510, sentido centro bairro próximo ao Aeroporto de Congonhas.