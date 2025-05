Caoa Chery Tiggo 8 supera vendas do Commander e SW4: veja os números SUVs de 7 lugares tem mudanças de mercado: Jeep cede espaço para a Caoa Chery Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h00 ) twitter

Lançamento do Caoa Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid e da linha 2025 do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

A Caoa Chery emplacou 1.646 unidades do Tiggo 8 em abril. Com isso, o SUV de sete lugares superou as vendas do Jeep Commander com 1.340 unidades e 1.301 unidades do Toyota SW4.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Cao Chery vem conseguindo bons resultados com seus SUVs, mas isso não se deve mais ao Tiggo 5X. Hoje o líder de vendas da marca no país é o Tiggo 7 com 8.383 unidades no acumulado do ano. Ao todo, a marca vendeu 17.362 unidades.

Marcos Camargo Jr. 14.03.2025

Apesar das vendas em alta, das 1.646 unidades vendidas do Tiggo 8 no mês passado apenas 78 eram da versão PHEV (híbrido plugin). Entre janeiro e abril o SW4 liderou as vendas de SUVs de 7 assentos com 5.635 unidades, Tiggo 8 com total de 4.922 unidades sendo 199 híbridas plugin e Jeep Commander com um total de 4.827.

