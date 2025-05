Caoa Chery Arrizo 6 ganha pacote ADAS e fica R$ 10 mil mais em conta Sedã médio fica com preço inferior aos rivais compactos e tem assistência híbrida leve de 48V Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h40 ) twitter

Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery anunciou que o Arrizo 6 Hybrid Max Drive está à venda na rede de concessionárias na linha 2025. Depois de reduzir o preço dos SUVs da linha Tiggo em R$ 8 mil, a marca anunciou que mesmo mais equipado, o sedã médio ficará R$ 10 mil mais barato saindo dos R$ 139,9 mil para R$ 129,9 mil, o que é inferior a modelos compactos como Chevrolet Onix Plus, Hyundai HB20S e Volkswagen Virtus.

Caoa Chery/Divulgação

No pacote ADAS a Caoa incluiu alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de colisão frontal, alerta de mudança de faixa, assistência de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de engarrafamento, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e também comutador automático de farol alto.

Caoa Chery/Divulgação

O motor é o 1.5 turboflex de 150cv e 25,5kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT que simula nove velocidades. O motor recebe assistência hibrida com um alternador/gerador elétrico de 48V.

Caoa Chery/Divulgação

Entre os itens de série do Arrizo 6 estão rodas aro 17 em duas opções, multimídia de 10 polegadas com Android Auto ou Apple CarPlay sem fios, câmeras com visão 360º e ar-condicionado automático (1 zona), freio eletrônico Auto Hold de estacionamento, farois em LED, arregador sem fio para smartphones, retrovisor interno fotocrômico e outros itens. A novidade está à venda na rede de concessionários Caoa Chery nas cores preto, branco e prata.

