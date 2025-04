Com Tiggo 7, Caoa cresce 9,4% no primeiro trimestre Tiggo 8 também contribuiu com 3.260 unidades comercializadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 12h00 ) twitter

Tiggo 7 Sport Marcos Camargo Jr

A Caoa Chery entregou 12.719 unidades entre os meses de janeiro e março, o que representa um crescimento de 9,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Hoje a montadora está na 11ª posição entre as fabricantes de veículos no Brasil com 3,2% de market share.

Marcos Camargo

O veículo de volume da Caoa Chery hoje é o o Tiggo 7, que somou 6.448 unidades vendidas, refletindo um crescimento de 225% frente ao primeiro trimestre de 2024. Boa parte desse volume se deve à versão Tiggo 7 Sport, SUV médio que tem motor 1.5 turboflex de 147/150cv.

Marcos Camargo

O Tiggo 8 também contribuiu com 3.260 unidades comercializadas, apresentando alta de 155%, seguido pelo Tiggo 5X, com 2.580 unidades emplacadas. Além disso, o sedan Arrizo 6, que começou a ser vendido em fevereiro com o pacote Max Drive, teve 411 entregas registradas.

Caoa Chery/Divulgação

Recentemente, a marca lançou as versões híbridas plug-in do Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 Pro, ambos com um motor 1.5 turbo e dois motores elétricos, com potência máxima de 317cv e torque máximo combinado de 56,6 kgfm.

