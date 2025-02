Jeep Commander ganha mais força com motor diesel 2.2 SUV de sete lugares troca motor 2.0 Multijet por 2.2 turbodiesel atualizado e 17% mais potente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h09 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Jeep lança no Brasil o Commander Overland 2025 com novo motor diesel 2.2 que passa a oferecer 200cv e 45kgfm de torque combinado com câmbio automático de nove marchas e tração 4x4. Em termos de design há novas rodas na cor grafite mas o perfil da versão é o mesmo do Commander já oferecido.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

O Jeep Commander Overland 2.2 turbodiesel é lançado por R$ 309,9 mil com bônus de até R$ 20 mil dando um carro usado de entrada na troca. As demais versões Longitude 1.3 T270, Overland T270 e Hurricane seguem na gama sem alterações.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A nova versão Overland é a mais equipada da linha do Commander e traz teto solar panorâmico, multimídia de 10 polegadas, tela digital de 10,2”, carregador de celular sem fio, Park assist, bancos elétricos dianteiros, pacote ADAS nível 2.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Jeep divulga que no Commander diesel há 18% mais torque e 17% mais potência. No SUV a velocidade máxima é 205km/h (o anterior chegava a 197km/h) e 0-100km/h em 9,7s. A relação peso potência é de 9,7kg/cv, ganho de 15% em relação ao anterior 2.0 Multijet. O consumo do Jeep Commander 2.2 diesel chega a 10,3km/l na cidade e 13,4km/l na estrada.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Para o Commander a Jeep diz ter aprimorado a calibração do motor e transmissão, novo sistema de exaustão e aspiração e conforto acústico. O motor tem injeção direta de combustível a 2000bar, coletor de admissão com swirl variável, intercooler refrigerado entre outras novidades.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

1 milhão de veículos vendidos no Brasil desddd 2015

Marca comemora liderança Commander 63 mil unidades vendidas no Brasil oferecendo 3 motorizações: T270 1.3 flex, Hurricane 4 com 272cv a gasolina e agora o novo motor 2.2 turbodiesel.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

81% dos consumidores de SUVs diesel usam seus veículos em situações off road e 32% deles rodam mais de 10.000km por ano sendo que 45% moram no Norte e Nordeste. No segmento de modelos médios ao 3% são versões diesel mas no segmento de modelos grandes como no Commander 20% são equipados com esse tipo de motor.

