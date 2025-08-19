Carro clássico restaurado no Brasil recebe prêmio nos Estados Unidos
Isetta Fraschini Tipo 8 recebe prêmio máximo em concurso na Califórnia/EUA
Um carro de luxo restaurado no Brasil recebeu uma das premiações mais importantes do mundo dos automóveis antigos. O Isotta Fraschini Tipo 8A SS Guida Interna Sport 1928, produzido há quase 100 anos e restaurado no interior paulista, recebeu o Lap of the Luxury no Pebble Beach Concours d’Elegance nos EUA. O carro faz parte do acervo do CARDE – Arte Design Museu - em Campos do Jordão/SP e foi levado até o concurso realizado na Califórnia.
A Isotta Fraschini era uma fabricante italiana de veículos fundada em 1900, em Milão, por Cesare Isotta e pelos irmãos Fraschini (Vincenzo, Antonio e Oreste). Rapidamente a Isotta Fraschini ganhou fama com carros bem construídos e luxuosos.
O Tipo 8ª foi lançado em 1924. Tinha motor V8 7,4 litros alimentado por dois carburadores para cada bancada de oito cilindros com 160cv e que chegava a 160km/h.
A história do carro começa quando o aviador brasileiro João Ribeiro de Barros compra o carro com chassi 1532 finalizado em 1928. Possui desenho exclusivo, elaborado pela Carrozzeria Italiana Cesare Sala, de Milão.
Ribeiro de Barros ganhou notoriedade em 1927 por liderar a travessia do Atlântico Sul em voo sem escala, a bordo do hidroavião Jahú, um Savoia-Marchetti S.55, equipado com dois motores Isotta Fraschini.
O Tipo 8 foi comprado por outros colecionadores ao longo do tempo e chegou a ser restaurado várias vezes. A PJS Restaurações é que ficou com a tarefa de restaurar o veículo por inteiro ao longo dos últimos dois anos. Depois de retornar do evento na Califórnia o carro será revisado novamente na PJS até ser reintegrado ao acervo do museu CARDE.
O carro não teve o valor revelado mas recentemente a casa de leilões Bonhams ofereceu um similar por 280 mil, cerca de R$ 1,7 milhão em valores convertidos.
A Isotta Fraschini fez fama com motores de alto desempenho para automóveis, equipou também os primeiros aviões de passageiros mas fez ainda caminhões e outros veículos e existe até hoje.
