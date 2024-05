Alto contraste

Carro elétrico de R$ 20 mil começa a ser produzido na China

A FAW, fabricante de automóveis mais antiga da China, iniciou a produção Bestune, um micro carro elétrico que custa cerca de U$ 4000, ou R$20.000 em valores convertidos. A fábrica localizado em Yancheng acelerou a produção em série da linha Bestune (também conhecido como Besturn) que chega aos primeiros compradores dia 28 de maio.

Existem 2 versões: E311 e E541 sendo o primeiro com autonomia de 122km e outro de 170km. O micro carro tem muita aceitação no mercado chinês e não deve ser destinado a exportação. O modelo desse tipo mais popular na China é o Wuling Hongguang Mini EV mas vários fabricantes agilizam seus projetos para atender a alta demanda.

O Bestune mede 3,00m de comprimento, 1,52m de largura e 1,63m de altura com entre eixos de 1,95m. A força vem de um motor pequeno de 20kw ou 27cv com 8,5kgfm de torque. A meta da FAW é chegar ao final deste ano com 1 milhão de veículos produzidos, uma meta elevada diante de um mercado com nada menos que 31 milhões de unidades por ano em vendas na China.





