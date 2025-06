Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu veículo em casa Esse problema afeta a saúde podendo causar alergias e outras doenças Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa NWA Mobile/Divulgação

A chegada do frio traz consigo fenômenos como a amplitude térmica, que é a variação de temperatura ao longo do dia. Esta situação cria um ambiente favorável para as bactérias e fungos no interior do veículo que passa muito tempo fechado em função do inverno.

Esse problema afeta a saúde podendo causar alergias e outras doenças. Mas como evitar esse efeito?

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa NWA Mobile/Divulgação

Manter o carro limpo e higienizado é especialmente importante nessa época do ano. A limpeza dos bancos, carpetes e algumas atitudes simples ajudam a reduzir as chances de proliferação de vírus e bactérias nas superfícies.

Retire do veículo o que não é necessário

É muito comum acumularmos embalagens, garrafas e itens desnecessários dentro do carro. Bactérias e fungos podem se alimentar de restos de comida dentro do carro e por isso mantê-lo limpo é muito importante.

‌



Retire tudo o que não precisa e na sequência faça uma aspiração interna do veículo para começar. Pode-se usar pequenos aspiradores portáteis do tipo 12V conectados no painel do carro ou aspiradores maiores que são mais eficientes.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa NWA Mobile/Divulgação

Limpeza das superfícies plásticas

Existem muitos produtos eficientes para limpeza interna e todos serão compostos por saponáceos, o popular sabão. Use uma esponja úmida e espalhe esse produto pela superfície e remova com um pano de microfibra suave.

‌



Em caso de produtos de espuma espalhe e depois remova limpando com um pano seco de microfibra. Faça essa limpeza uma peça por vez. Use nas forrações de porta, painéis, console e outros itens plásticos. Evite limpar com água as telas multimídia e painel digital. Deixe para depois aplicando só um pano úmido.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa Freepik/Reprodução

Como limpar carpetes e tecidos

Os tecidos são os pontos de maior acúmulo de ácaros, fungos e bactérias no veículo. Remova os tapetes do veículo, prepare uma solução de detergente e água com bastante espuma e também separe uma esponja e um pano seco.

‌



Separe uma área de cada vez, aplique a esponja e esfregue generosamente a superfície, mas tenha cuidado com as fibras. Depois use um pano seco para remover o excesso. Se tiver um aspirador de pó de líquidos, utilize-o para remover a sujeira em suspensão.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa Freepik/Reprodução

Jamais use sabão em pó e produtos abrasivos nesta operação. Há, novamente, uma série de produtos específicos para limpeza de tecidos do carro. Neste caso siga as instruções da embalagem. Não esqueça do carpete embaixo dos bancos e do porta-malas.

O teto precisa ser limpo

O teto requer cuidados específicos e não deve ser esfregado. Para o teto prefira produtos como sprays de fácil aplicação e remoção. A limpeza também deve ser feita por áreas e não o teto por inteiro. Se o carro tiver teto solar, tenha cuidado para não molhar o mecanismo de acionamento.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa Freepik/Reprodução

Dica extra: filtro de cabine

Uma outra providência simples que pode ajudar a filtrar a sujeira do ar exterior e manter o carro limpo é fazer a troca do filtro de cabine. Ele fica localizado geralmente abaixo da tampa do porta-luvas no lado do passageiro e pode ser removido facilmente. Esse filtro garante que o ar exterior que é naturalmente aspirado para o veículo seja filtrado previamente.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa Freepik/Reprodução

Quinto passo: acabamento

Para fazer a higienização interna do carro é importante remover todo o resquício de sabão ou produto de limpeza aplicado. Não deixar líquido acumulado nos cantos do acabamento, no trilho dos bancos e frestas. Dê acabamento com pano seco.

Carro fechado no frio? Veja como higienizar seu carro em casa Freepik/Reprodução

Vale a pena fazer higienização?

Existem muitas empresas especializadas neste tipo de limpeza e há boas técnicas como aplicação de produtos especiais e limpeza a partir de R$ 300 ou com vapor de água, mas estes serviços são caros e podem facilmente superar R$ 1 mil por aplicação. Para manter a saúde em dia os cuidados com o veículo são fundamentais e a limpeza interna é um dos cuidados mais importantes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.