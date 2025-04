Carro mais barato da Volvo começa a ser produzido na Europa para “fugir” da sobretaxa EX30 não terá os impostos nacionais cobrados nos EUA e deve vir agora da Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 15h00 ) twitter

Volvo/Divulgação

A Volvo começou nesta semana a produção do EX30 na Europa. A fábrica de Ghent, na Bélgica, recebeu um investimentos de € 200 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão, para localizar a produção do compacto Volvo EX30 visando o mercado europeu mas também o norteamericano onde Trump anunciou uma sobretaxa para carros chineses. Assim, a Volvo que pertence à chinesa Geely, quer escalar a produção do EX30 fugindo de impostos mais altos para tornar seus carros mais baratos.

Volvo/Divulgação

Francesca Gamboni, diretora de produção e suprimentos da Volvo diz que o investimento é estratégico “em um plano de longa data de fabricar os carros onde eles vendem melhor. A presença global flexível contribui para nossa resiliência, permitindo-nos ajustar nossos planos de fabricação com agilidade.”.

Volvo/Divulgação

Para ganhar escala a unidade abriu mais 350 vagas para um total de 6.600 colaboradores e mais de 600 robôs.

Volvo/Divulgação

Em 2024 a Volvo produziu 186 mil unidades em 10 modelos Volco e agora quer acelerar a produção com o EX30 mirando dois grandes mercados: Europa e EUA.

VOLVO EX30: fracasso de vendas? TESTE COMPLETO VERSÃO ULTRA. VEJA O VÍDEO!

