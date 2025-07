Carro Sustentável: Kwid é vendido por R$ 62 mil após redução de IPI Subcompacto fica até R$ 11 mil mais barato Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h16 ) twitter

Renault Kwid Outsider 2026 Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr.

O Programa Carro Sustentável anunciou nesta semana a redução do IPI para veículos mais eficientes fabricados no país. Depois da Volkswagen, a Renault anunciou que o Kwid terá descontos que serão habilitados para o programa.

Renault Kwid Outsider 2026 Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr.

Segundo a Renault, “após a confirmação da habilitação do Renault Kwid no programa, os preços públicos ao consumidor terão redução de R$ 2 mil. Além disso, o Renault Kwid terá descontos adicionais em venda direta para pessoa física e bônus varejo ofertados pela marca”.

Divulgação/Renault

Kwid Zen 1.0 25/26: de R$ 78.690 para R$ 67.290 (desconto de R$ 11.400)Kwid Intense 1.0 25/26: de R$ 81.790 para R$ 71.290 (redução de R$ 10.500)Kwid Iconic 1.0 25/26: de R$ 85.190 para R$ 75.690 (redução de R$ 9.500)Kwid Outsider 1.0 25/26: de R$ 85.290 para R$ 75.790 (redução de R$ 9.500)

Renault Kwid Outsider 2026 Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr.

“O Programa Carro Sustentável é fundamental para garantir o acesso ao veículo zero-quilômetro para o maior número de pessoas, com produtos modernos produzidos no Brasil, sustentáveis, com alto nível de reciclabilidade e segurança, e baixa emissão de CO₂, características presentes no Renault Kwid”, destaca Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault do Brasil.

