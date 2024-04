Pechinchas! Veja 5 carros usados e econômicos por até R$ 15 mil

Alto contraste

Uno foi produzido aqui de 1984 a 2013 e deixou saudades Uno foi produzido aqui de 1984 a 2013 e deixou saudades (Internet/Reprodução)

O mercado de carros, cada vez mais tecnológicos e caros, tem deixado este produto fora do alcance de muitas pessoas. No entanto, para aqueles que não podem prescindir de um veículo no seu dia a dia e necessitam de uma opção acessível, ainda existem alternativas com mecânica simples, confiável e que proporcionam economia de combustível.

O R7-Autos Carros selecionou 5 opções de carros usados, os mais baratos possíveis, para aqueles que buscam um veículo com este perfil e têm um orçamento bastante apertado.

Os preços a seguir estão baseados no valor de mercado e podem ser encontrados em plataformas online, feirões de veículos e lojas de carros após uma pesquisa minuciosa.

Versão Grazia Mille marcou a última versão do modelo Versão Grazia Mille marcou a última versão do modelo (Divulgação/Fiat)

Fiat Uno Mille Fire

Preço de um modelo 2005 em torno de R$ 14,3 mil

A primeira opção será a mais econômica e barata de manter da nossa lista. O Uno foi produzido aqui de 1984 a 2013 e deixou saudades para aqueles que buscavam um carro acessível. Com motor Fire, introduzido nos anos 2000, o Uno possui um motor de 65cv flex e garante médias que podem chegar a 20km/l na estrada a 100km/h.

Embora possua um acabamento simples e não ofereça de série ar-condicionado ou direção hidráulica (essa nem como opcional), o Uno ainda pode ser uma boa opção como primeiro carro para muitas pessoas.

Um carro simples e barato que fez relativo sucesso por aqui é o Clio Um carro simples e barato que fez relativo sucesso por aqui é o Clio (Internet/Reprodução)

Renault Clio

Preço de um modelo 2007 a 2009 em torno de R$ 13,4 mil

Um carro simples e barato que fez relativo sucesso por aqui é o Clio. Seu motor 1.0 quatro cilindros 16V flex de 76/77cv sempre foi conhecido pela economia e pela manutenção relativamente barata, embora alguns mecânicos ainda não apreciem.

Também oferece bom desempenho com esse motor, devido ao seu baixo peso, com 880kg. Vale ressaltar a importância de procurar um modelo com menor quilometragem e que sempre tenha tido o óleo trocado dentro da especificação correta.

Famoso “Gol bolinha” também é uma boa alternativa Famoso “Gol bolinha” também é uma boa alternativa (Internet/Reprodução)

Volkswagen Gol 2° geração

Preço de um modelo 2004 a 2006 em torno de R$ 14.500

O famoso "Gol bolinha" também é uma boa alternativa de carro barato e confiável, com mecânica simples. Equipado com motor 1.0 Mi 8V de 68cv, o Gol sempre foi um carro com bom valor de revenda, manutenção simplificada e relativa economia. Não é necessário se preocupar com o histórico de troca de óleo, mas o consumidor deve estar atento à manutenção e evitar os modelos com motor 1.0 16V que coexistiram na mesma época com os 1.0 de 8V.

Fiesta foi um carro de sucesso no mercado nacional Fiesta foi um carro de sucesso no mercado nacional (Internet/Reprodução)

Ford Fiesta

Preço de um modelo 2004 em torno de R$ 14 mil

O Fiesta foi um carro de sucesso no mercado e, mesmo tendo saído de linha há 10 anos, ainda é uma boa alternativa com manutenção simples e consumo reduzido, embora não seja o melhor em consumo da nossa lista. Tem um motor 1.0 SOHC de 71cv que é confiável, mas sofria com problemas de superaquecimento.

O comprador deve estar atento a vestígios de aquecimento, como líquido rosa (do radiador) manchando o motor, e perguntar se já foram trocados itens como mangueiras, fluido ou válvula termostática.

Fiat Palio tem as mesmas virtudes do Fiat Uno Fiat Palio tem as mesmas virtudes do Fiat Uno (Internet/Reprodução)

Fiat Palio

Preço de um modelo 2005 em torno de R$ 15 mil

O Fiat Palio possui as mesmas virtudes do Fiat Uno, inclusive utilizando o mesmo motor bastante econômico e confiável, o Fire 1.0 8V de 65cv. É econômico, embora não tanto quanto o Uno, pois é ligeiramente mais pesado, pesando 890kg, enquanto o Uno pesa 805kg. Também possui uma mecânica simples de manter e um bom espaço interno, mas raramente terá itens como ar-condicionado ou direção hidráulica nesta faixa de preço.