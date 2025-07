Carros usados mais vendidos: Gol, Palio e Onix lideraram em junho de 2025 Compactos seguem à frente do ranking de modelos usados que equivale a cinco vezes a quantidade de venda dos zero quilômetro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h00 ) twitter

O mercado de carros usados corresponde a cerca de cinco vezes o tamanho das vendas de veículos novos nas concessionárias. Por conta do orçamento restrito ou driblar o preço dos carros novos, os usados somaram 1.061.215 unidades transacionadas em junho de 2025. Parece muito mas houve uma queda de 6% sobre o mesmo volume de maio. A Fiat lidera esse mercado mas quais são os modelos campeões entre os carros usados vendidos no Brasil?

Adeildo Silva

Nas primeiras posições temos Fiat com 18,63% com destaque para Uno, Strada e Palio seguido pela Chevrolet com 18,05% e também em um segundo pelotão a Ford com 7,86% e Toyota com 5,95%.

O Gol segue como usado mais vendido do país com 63.316 unidades vendidas em junho. Quase o dobro do Fiat Palio que foi o segundo com 34.883 unidades transacionadas. O Onix foi o terceiro com 33.420 unidades e o Uno logo atrás ficou com 33.331 unidades.

Chevrolet Onix 2019 Carro Bonito

Olhando para segmentos específicos o Jeep Compass vendeu bem entre os usados: 14.658 unidades, mais de três vezes a quantidade do SUV novo. Fora da lista dos 15 mais vendidos, o Renegade veio logo atrás com 14.514 unidades comercializadas. 1º VW GOL 63.3162º FIAT PALIO 34.8833º CHEVROLET ONIX 33.4204º FIAT UNO 33.3315º HYUNDAI HB20 27.7466º TOYOTA COROLLA 24.5747º CHEVROLET CELTA 20.9218º VW FOX 19.4919º FORD KA 19.36410º FORD FIESTA 16.23011º FIAT SIENA 15.74412º CHEVROLET CORSA 15.11613º HONDA CIVIC 14.98714º VW POLO 14.98215º JEEP COMPASS 14.658

