CET leiloou 173 veículos da frota, incluindo 73 Ford Ranger; veja os valores Picapes, carros e motos usadas na fiscalização de trânsito devem resultar em até R$ 1,6 milhão de receitas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 16h53 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h53 )

Ford Ranger Leilão Rico Leilões/Reprodução

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo - CET-SP leiloou 173 veículos da sua frota, sendo 73 Ford Ranger utilizadas na fiscalização de trânsito na capital.

Entre as unidades leiloadas, 52 unidades são divididas entre Renault Logan, Fiat Doblo e Ford Fiesta. Em relação às Ford Ranger, uma é do modelo 2006 e teve lance inicial de R$ 10.700, enquanto as unidades de 2011 partem de R$ 12.698 a R$ 16.388. Também foram leiloadas duas Fiat Strada 2011, com valores iniciais entre R$ 7.818 e R$ 8.552.

Ford Ranger Leilão Rico Leilões/Reprodução

O valor inicial total dos carros e caminhonetes chega a R$ 1.444.673,21. O leilão inclui ainda 46 motocicletas, com lances a partir de R$ 695,22, somando R$ 1.561.981,12. A sessão de lances foi realizada no dia 15 de agosto, e os resultados ainda serão divulgados no Diário Oficial do Município.

Ford Ranger Leilão Rico Leilões/Reprodução

A CET-SP informou que os veículos serão entregues no estado em que se encontram, com direito à documentação. A responsabilidade pela regularização, incluindo despesas de transferência, licenciamento e IPVA proporcional de 2025, ficará a cargo do arrematante, conforme a legislação vigente. A empresa que conduziu o pregão online foi a Rico Leilões.

