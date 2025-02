Dodge Charger a gasolina chega esse semestre, diz Stellantis Em reunião com associação de concessionários, esportivo com motor seis cilindros foi confirmado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 09h11 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h02 ) twitter

Em um momento de crise nas vendas nos Estados Unidos e Europa, a Stellantis confirmou neste final de semana que irá lançar o Charger a combustão ainda no primeiro semestre. O esportivo irá complementar as versões elétricas, cuja aceitação tem sido baixa nos EUA em função do preço alto ou da economia.

O Dodge Charger “Sixpack”, agora uma referência ao motor seis cilindros, terá o Hurricane 6 biturbo 3,0 litros com cerca de 420cv, podendo ter um pouco mais.

O Charger Sixpack será uma resposta aos concessionários das marcas RAM, Dodge, Chrysler e Jeep, que vêm reclamando da falta de opções a combustão no grupo Stellantis e da baixa aceitação de produtos das linhas Fiat e Alfa Romeo, o que está comprometendo os resultados.

Mesmo antigos produtos de volume, como os Jeep Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee, estão enfrentando dificuldades de venda, e também o Grand Wagoneer é classificado como “caro demais” pelos revendedores.

Mais detalhes do esportivo Charger devem ser divulgados em breve. Os próprios revendedores especulam que o esportivo tenha opção de duas ou quatro portas e uma versão com tração integral.

