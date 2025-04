Exportações de carros da Stellantis crescem 38% em 2025 Grupo comemora produção e vendas no mercado externo: Strada foi campeã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 14h17 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

A Stellantis, grupo que reúne as marcas Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, RAM e Mopar, comemora as exportações de veículos em 2025. Reunindo dados das marcas foram 38.160 veículos exportados esse ano entre janeiro e março, um avanço de 38% sobre o mesmo período de 2024. A Fiat Strada foi o veículo mais exportado no período, com mais de 10 mil unidades enviadas para outros países.

Fiat/Divulgação

Entre janeiro e março, a Stellantis produziu 191.307 veículos no Brasil, um crescimento de 21% em relação às 158.233 unidades registradas no mesmo período de 2024. Considerando só os veículos da Fiat feitos em Betim, foram 117.441 veículos produzidos no primeiro trimestre, um avanço de 23% em comparação com o ano passado.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

“Os resultados do primeiro trimestre reforçam o papel estratégico da Stellantis no Brasil, tanto no atendimento ao mercado interno quanto na expansão das exportações. Esse desempenho positivo demonstra não apenas a confiança do consumidor em nossos veículos, como também a força e a eficiência das nossas operações industriais no país. Nossas fábricas seguem entregando produtos de alta qualidade, com competitividade e foco em atender diferentes mercados”, destaca Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul. O destaque é o Polo Automotivo de Porto Real (RJ), que registrou o maior crescimento percentual entre as unidades da empresa: 7,8 mil veículos exportados, um avanço de 168% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o Polo Automotivo de Betim (MG) liderou em volume absoluto, com mais de 20 mil unidades embarcadas e um crescimento de 41% na comparação anual.

