Chery supera 5 milhões de veículos exportados e lidera ranking

O Grupo Chery anunciou que se tornou a primeira montadora chinesa a ultrapassar a marca de 5 milhões de veículos exportados. Até 31 de julho, a fabricante acumulava a produção de 17,18 milhões veículos, sendo 5,17 milhões destinados para exportação.

Apesar da liderança da Chery foi a BYD a empresa que mais cresceu nas exportações: 118% somando 443 mil unidades em apenas seis meses de operação.

Em julho, a Chery vendeu 224.439 veículos no total, um aumento de 14,7% em relação ao mesmo mês de 2024. Entre os eletrificados, a Chery comercializou 65.357 unidades, avanço de 44,1% na comparação anual. As exportações somaram 119.090 veículos no mês, crescimento de 31,9%, mantendo a Chery na liderança entre as exportadoras de automóveis da China.

O México e Emirados Árabes são os maiores destinos dos veículos da marca Chery que no Brasil atua com a Caoa e também de forma independente com a Omoda & Jaecoo.

No acumulado entre janeiro e julho de 2025, a Chery vendeu 1.484.563 veículos, alta de 14,5% em relação ao período homólogo. Desse total, 669.360 unidades foram exportadas.

Desempenho por marca (julho e acumulado janeiro-julho):

• Chery: 143.965 (jul), 881.135

• Jetour: 49.445 (jul), 348.813

• Exeed: 6.822 (jul), 69.490

• iCar: 6.566 (jul), 51.076

Ranking das 10 maiores exportadoras da China – 1º semestre de 2025:

1. Chery – 544.937 unidades (+3,5%)

2. BYD – 443.098 unidades (+118,2%)

3. SAIC Motor – 242.571 unidades (-4,1%)

4. Geely – 181.953 unidades (+7,4%)

5. Changan – 167.575 unidades (-5,5%)

6. Great Wall Motors – 146.902 unidades (-3,9%)

7. Dongfeng Motor – 111.925 unidades (+20,0%)

8. FAW Group – 101.064 unidades (-31,9%)

9. Jiangsu Yueda Kia – 85.764 unidades (+20,6%)

10. JAC Motors – 54.732 unidades (-13,5%)

