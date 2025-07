Chery vende 1,26 milhão de veículos no primeiro semestre Marca está presente no país e também na Europa, Ásia e Oceania Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chery Tiggo 7 Chery/Divulgação

A Chery encerrou o primeiro semestre de 2025 com 1.260.124 unidades vendidas globalmente, registrando um crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período de 2024. Só em junho, a marca comercializou 233.607 veículos, alta de 16,6% sobre o volume registrado no mesmo mês do ano anterior.

Chery Tiggo 7 Chery/Divulgação

Com esse desempenho, a montadora alcançou a marca de 1 milhão de veículos vendidos em apenas cinco meses. No mesmo período, as exportações somaram 550.270 unidades, consolidando a Chery como a fabricante chinesa que mais exporta veículos no mundo.

RESUMO DA NOTÍCIA A Chery vendeu 1,26 milhão de veículos no primeiro semestre de 2025, com um crescimento de 14,5% em relação a 2024.

Em junho, foram comercializadas 233.607 unidades, representando uma alta de 16,6% sobre o mesmo mês do ano anterior.

A fabricante é a líder em exportações de veículos chineses, com 550.270 unidades exportadas no período.

Novos modelos híbridos, como Tiggo 7 CSH e Tiggo 9 CSH, apresentam autonomias de até 1.374 km. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Chery/Divulgação

De acordo com a empresa, parte do crescimento nas vendas está relacionado à adoção da nova plataforma híbrida Chery Super Hybrid (CSH), que combina motor a combustão com motores elétricos, câmbio DHT sem engrenagens, baterias de alta tensão e um sistema de monitoramento inteligente da bateria.

Tiggo 9L Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Segundo dados da própria Chery, os modelos Tiggo 7 CSH e Tiggo 9 CSH, equipados com essa tecnologia, alcançaram autonomias de 1.290 km e 1.374 km, respectivamente, durante testes internos.

‌



Tiggo 8 PHEV 2025 Chery/Divulgação

No Brasil, onde opera em parceria com o Grupo Caoa, a Chery comercializa modelos com motor a combustão, híbridos e elétricos, como os SUVs Tiggo 7, Tiggo 8 e o sedã Arrizo 6.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.