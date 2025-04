Omoda Jaecoo lança SUVs eletrificados mais baratos que concorrentes Omoda & Jaecoo quer incomodar rivais como BYD e GWM com modelo híbrido e outro elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 22h03 (Atualizado em 15/04/2025 - 22h37 ) twitter

A Omoda & Jaecoo lança nesta noite em São Paulo os dois SUVs eletrificados do grupo Chery. O Omoda 5 é o SUV elétrico que estreia por R$ 209,9 mil e Jaecoo 7 chega em duas versões: Luxury por R$ 224,9 mil e Prestige por R$ 249,9 mil. As duas marcas vão atuar juntas no país e fazem parte do grupo Chery mas não tem qualquer relação com o grupo Caoa.

Omoda Jaecoo, marcas do grupo Chery estreiam no Brasil

O grupo planeja 50 concessionárias pelo Brasil em 17 estados com showroom e oficinas em todas as unidades. Em São Paulo já existe uma concessionária na Zona Leste, região da Moóca e nos próximos dias a marca terá outro ponto de venda na Zona Oeste, na Barra Funda.

Omoda Jaecoo, marcas do grupo Chery estreiam no Brasil

Omoda 5 elétrico

O Omoda E5 elétrico tem o estilo de design chamado Art in Motion pela marca é uma proposta mais jovial até por ser um modelo 100% eletrico. O SUV da OMODA tem interior arrojado com duas telas digitais de 10,25 polegadas no painel.

Omoda Jaecoo, marcas do grupo Chery estreiam no Brasil

O motor é elétrico com 204cv e 34,7kgfm de torque alimentado por bateria de 61kwh que rende 450km no ciclo WLTP e 348km no PBEV do Inmetro.

Jaecoo 7

Omoda Jaecoo, marcas do grupo Chery estreiam no Brasil

O Jaecoo 7 híbrido plug-in é um SUV que tem como destaque o sistema SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh (mesmo motor do Tiggo 7, seu irmão de plataforma) somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque que pode render uma autonomia de até 1.200km com um tanque. O R7-Autos Carros ja fez um teste de rodagem com esse modelo de São Paulo a Foz no Iguaçu no Paraná, dias antes do lançamento.

Placa Verde/Reprodução

O Jaecoo chega em duas versões bem equipadas e que tem itens de série presentes já na Luxury como faróis em LED, espelhamento do celular na central multimídia via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, câmera 540°, head up display e ar condicionado dual zone, teto solar panorâmico, rodas aro 18 entre outros.

Placa Verde/Reprodução

A versão Prestige acrescenta pacote ADAS completo, ventilação e aquecimento dos bancos dos bancos, banco do motorista com memória e ajuste lombar elétrico, carregador sem fio de celular e abertura do porta malas com sistema gestual (é elétrico de série) entre outros.

Omoda Jaecoo, marcas do grupo Chery estreiam no Brasil

Interessante é a proposta de preço do Jaecoo 7 que custa R$ 224,9 mil (Luxury) sendo mais barato que BYD Song Plus de R$ 244,8 mil e também GWM Haval H6 PHEV 19 de R$ 249,9 mil. O preço da versão Luxury equivale a um GWM Haval HEV2 que é híbrido puro e é só um pouco mais cara que um Corolla Cross XRX Hybrid de R$ 219,9 mil. Já a Prestige está bem próxima dos rivais.

