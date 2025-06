Chevrolet Corvette de 1267cv chega aos EUA para ser o mais potente da história Versão ZR1X acaba de ser revelada nos Estados Unidos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Front 3/4 view of Corvette ZR1X Convertible with ZTK Performance Package in Black. Preproduction model shown, actual production model may vary. Chevrolet/Divulgação

Desde os anos 1950 o Corvette sempre teve uma proposta diferenciada na linha da General Motors. Seja com apelo de design, ou de desempenho, o Corvette de oitava geração estreia como um hiper carro com nada menos do que 1.267cv em um conjunto híbrido. A versão ZR1X acaba de ser revelada nos Estados Unidos.

Chevrolet Corvette Chevrolet/Divulgação

O conjunto mecânico do ZR1X consiste no motor LT7 V8 biturbo de 5,5 litros, que entrega 1.064 cv a 7.000 rpm e 114,5 kgfm de torque a 6.000 rpm entregues no eixo traseiro através de um câmbio de dupla embreagem de oito marchas. O propulsor tem virabrequim plano forjado, sistema de lubrificação por cárter seco e dois turbos de 76 mm, que contam com sistema anti-lag para manter a rotação das turbinas fora do acelerador, melhorando a resposta em retomadas.

Close-up view of available carbon fiber wheels and standard J59 carbon ceramic brake package on 2026 Chevrolet Corvette ZR1X. Preproduction model shown, actual production model may vary. Chevrolet/Divulgação

Já no eixo dianteiro existe um motor elétrico derivado do Corvette E-Ray, que faz com que o hiper carro tenha tração integral, mas com melhorias mecânicas nos componentes internos e entregando 189 cv e 20 kgfm. Ele é alimentado por uma bateria de 1,9 kWh posicionada no túnel central do veículo que recarrega por desacelerações e pelo motor a combustão.

Santorini Blue interior on 2026 Chevrolet Corvette ZRX1. Preproduction model shown, actual production model may vary. Chevrolet/Divulgação

O Corvette ZR1X conta ainda com o modo Push-to-Pass, que libera toda a potência ao apertar o botão localizado próximo ao volante. Nos freios, o modelo tem pinças de 10 pistões na frente e 6 atrás, além de discos de carbono-cerâmica de 419 mm em ambos os eixos. Já a suspensão tem controle magnético adaptativo e duas configurações.

‌



Front 3/4 view of Blade Silver Corvette ZR1X and Sebring Orange Tintcoat Corvette ZR1X Convertible with ZTK Performance Package. Preproduction model shown, actual production model may vary. Chevrolet/Divulgação

O Corvette ZR1X será feito na planta de Bowling Green, no Kentucky, EUA mas o preço não foi revelado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.