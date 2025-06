Exclusivo: testamos o primeiro Corvette eletrificado da história Esportivo combina motor 6,2 litros V8 com propulsor elétrico e 655cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Chevrolet Corvette

O Chevrolet Corvette é um lendário esportivo e se mantém vivo como carro desejado até hoje. Lançado em 1953, muito antes do Camaro, está na sua oitava geração. Hoje o Corvette C8 traz na versão E-Ray uma combinação inusitada: motor V8 central traseiro com um propulsor elétrico que somam 655cv. Tivemos a chance de testar o Corvette eletrificado nos arredores de Detroit onde fica a sede mundial da General Motors. É um carro ainda não confirmado no Brasil mas que tem chances de estrear aqui em 2026.

Estilo esportivo ainda atual

‌



Mesmo sendo uma geração já com cinco anos, o Chevrolet Corvette E-Ray tem um desenho fluido com amplas entradas de ar na dianteira, para-choques dianteiros e traseiros musculosos, grandes faróis e rodas de 20 polegadas na frente e 21 polegadas na traseira.

Chevrolet Corvette

Já o interior conta com painel de instrumentos digital e uma grande central multimídia com conexão com smartphone e dados mecânicos do esportivo. Essa central foi atualizada na linha 2025 mas nestas fotos o Corvette é modelo 2024.

‌



Motor do Corvette híbrido

‌



O Chevrolet Corvette E-Ray vem equipado com um motor V8 de 6.2 litros de 502 cv com torque de 65 kgfm e outro propulsor elétrico de 163 cv com torque de 16,8 kgfm acoplado no eixo dianteiro. Segundo a fabricante, o modelo tem uma pequena bateria de 1,9 kWh, que permite andar até 70 km/h apenas no modo elétrico. Assim, o sistema é um “híbrido puro”, o que aumenta a potência do carro de forma considerável.

Chevrolet Corvette

A potência combinada dos dois motores é de 655cv, mas o torque não foi divulgado. O Chevrolet Corvette E-Ray pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 2,5 segundos. A transmissão é automatizada de dupla embreagem de oito posições.

DNA esportivo

Testamos a nova versão eletrificada do Cor Veith em um curto trecho de estrada circulando por cidades ao redor da Grande Detroit, nos Estados Unidos. O acerto do carro com tanta potência aliado aos pneus de perfil baixo e carroceria curta e fluida aprimora a condução.

Chevrolet Corvette

Basta acelerar um pouco mais forte para ouvir, em parte o emulador de som que invade a cabine do carro, e também o motor v8 central traseiro logo atrás do assento. Com torque mais rápido com a entrada do motor elétrico, ó Corvette empurra o motorista contra os bancos esportivos e surpreende.

Chevrolet Corvette

O volante tem o peso ideal calibrado com reações rápidas e uma frenagem ainda mais violenta (os freios são Brembo com carbono cerâmica). O estilo do carro, combinado com a tecnologia de construção que traz compósitos, fibra de carbono e plástico para alívio de peso com seus 1712kg, bem pouco para um V8.

Chevrolet Corvette

O Corvette também traz tração integral, modos de pista e desempenho para acelerar de 0-100km/h em apenas 2,5s.

Chevrolet Corvette

Nos Estados Unidos o Corvette E-Ray tem preços a partir de US$ 115,9 mil mas encontramos nas concessionárias o carro em média por US$ 119,9 mil, cerca de R$ 680 mil em valores convertidos. Dados os custos de importação e operação podemos esperar algo no mínimo de R$ 1,2 milhão.

Hoje tive o prazer de conhecer o novo Corvette E-RAY, primeiro híbrido da linha do superesportivo com 655cv.Teria um desses com motor híbrido? Ou só se for um V8 PURO?

@marcoscamargo_carros Hoje tive o prazer de conhecer o novo Corvette E-RAY, primeiro híbrido da linha do superesportivo com 655cv . Teria um desses com motor híbrido? Ou só se for um V8 PURO? ♬ som original - marcoscamargo_carros

