Chevrolet Spin 2025 evolui de dentro para fora: veja o teste completo

Alto contraste

A+

A-

Versão Premier é vendida por R$ 144,9 mil Versão Premier é vendida por R$ 144,9 mil (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Há 12 anos a Chevrolet lançava no Brasil uma substituta para os conhecidos Meriva e Zafira. Um carro compacto e familiar, a minivan da GM viu a concorrência minar ano a ano e evoluiu para atender tanto o público familiar quanto os frotistas. Em 2019 ela ganhou uma nova dianteira mas só agora é que a Spin recebeu profundas mudanças. Honestamente a GM não chama a Spin 2025 de "nova geração" ainda que tenha mudado 42% da carroceria. Isso porque sabemos que ela mantém a mesma plataforma antiga mas em uma roupa totalmente nova.

NOVA SPIN 2025: primeiras impressões do design, novos itens de série e interior. Veja o vídeo!

A Spin traz uma nova linguagem visual que a deixa mais alinhada com outros produtos da marca no Brasil. Nova grade, faróis afilados, lanternas novas e um interior repaginado. A semelhança visual está mais para Montana ou mesmo para o Equinox que ainda não é vendido por aqui.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

As laterais denunciam que se trata de um carro já antigo na marca e não sofreu mudanças além de um friso mais largo que é vendido como acessório. Por dentro há muitas evoluções como se o Spin 2025 tivesse sido desenvolvido de dentro para fora. A suspensão está 16mm mais alta, os farois em LED de série iluminam 145% a mais que os antigos halógenos e o ângulo de ataque agora é de 16,6 graus e o de saída é de 24,9º graças aos novos para-choques.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Há um novo painel mais horizontal com nichos e porta objetos emborrachados, novo volante de base achatada e duas telas sendo uma para o painel e outra para a nova multimídia de 11´´ com sistema MyLink, Wi-Fi embarcado e atualização OTA (over the air, remota) como item de série.

Minivam traz amplo painel digital Minivam traz amplo painel digital (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Os bancos tem a mesma estrutura mas a GM diz ter alterado a espuma para um material mais denso. Há também um novo ajuste lombar e maior amplitude de ajustes de posição embora o cinto não tenha recebido um simples ajuste de altura.

Modelo vem equipado com câmera de ré Modelo vem equipado com câmera de ré (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Em segurança a Spin evoluiu com seis airbags de série e na versão Premier que ilustra esse artigo há novo alerta de ponto cego, alerta e frenagem de emergência, alerta visual de saída de faixa e indicação de distância do carro que vai à frente.

Terceira fileira dos bancos Terceira fileira dos bancos (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

O motor é um velho conhecido: 1.8 aspirado SPE/4 com quatro cilindros, flex, que desenvolve 106/111cv e 17,7kgfm de torque. Engana-se quem acha que se trata do motor do Monza e Kadett como dizem alguns desavisados. Esse motor surgiu em 1994 com o Corsa e foi evoluindo. Nos últimos anos mudou pistões e bielas, comando de válvulas, ganhou bobina individual mas se mantém com o mesmo conceito.

Modelo segue com motor 1.8 de até 111 cv Modelo segue com motor 1.8 de até 111 cv (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Segundo a GM esse motor está 11% mais econômico e foram feitas recalibrações de suspensão e direção. Conforme o Inmetro a nova Spin roda 7,4km/l na cidade e 9,3km/l na estrada com etanol, dados que sobem para 10,5km/l na cidade e 13,4km/l na estrada. Os dados anteriores com gasolina mostram que a Spin rodava 8,8km na cidade e 12,6km/l com gasolina.

Há saídas de ar e entradas USB para os bancos traseiros Há saídas de ar e entradas USB para os bancos traseiros (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

No primeiro teste com a nova Chevrolet Spin rodamos de São Paulo até Ibiúna, no interior do estado e retornamos, em um trajeto de cerca de 100km com trânsito e trechos de estrada livre. Os atributos do carro são conhecidos com boa posição de guiar embora falte o ajuste de altura do cinto e o novo capô mais alto contribui para uma "sensação SUV". No entanto, o melhor foi a experiência a bordo com novos painéis de alta resolução personalizáveis com comandos no volante, a multimídia de interface simplificada e câmera de boa resolução para facilitar as manobras.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

O motor 1.8 aspirado é lento especialmente nas retomadas e mesmo com a recalibração se nota que se trata de um propulsor antigo e ruidoso nas reduções de marcha. O consumo melhor é algo a ser aferido em um próximo teste.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

A versatilidade da Spin também continua insuperável com o mecanismo simples de alças para rebater o banco e usar um amplo porta-malas ou deixar a terceira fila abaixada e o banco traseiro com trilho para facilitar o acesso. Não houve mudança nesse ponto.

Spin 2025 tem multimídia parecida com Montana Spin 2025 tem multimídia parecida com Montana (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

A GM ainda oferece pouco mais de 60 acessórios para a Spin. Há itens como bolsas acopláveis no porta-malas, bolsa de velcro para as costas da terceira fila, suporte de bicicleta, luzes internas em LED RGB, espelhamento e projeção de dados na multimídia, soleiras, tapetes, frisos entre outros itens que podem ser adquiridos nas mais de 600 concessionárias da Chevrolet.

(Chevrolet Divulgação)

O uso do Chevrolet Spin ficou mais agradável com novos itens de série e com uma vantagem clara de tecnologia e de segurança diante da concorrência hoje composta apenas pelo Citroën C3 Aircross que tem vantagem do motor turbo mas que não traz os mesmos itens de série da Spin. Assim, se trata de uma veterana que passou por um facelift profundo para se manter competitivo. A versão avaliada no lançamento é a Premier de R$ 144,9 mil.