Chevrolet Tracker 2026 já está a caminho das lojas

Chevrolet Tracker 2026 Placa Verde/Reprodução

A Chevrolet fará o lançamento do novo Tracker dentro de alguns dias, conforme o R7-Autos Carros adiantou nesta matéria em conversa com alguns executivos da marca. Agora, o SUV compacto Tracker foi flagrado no pátio da fábrica de São Caetano do Sul e as imagens foram reveladas pelo perfil de Instagram Placa Verde.

Chevrolet Tracker 2026 Reprodução/@placaverde

Nas imagens, fica mais claro a mudança visual no farol dividido, mais alinhado com outros SUVs como Equinox e Blazer. Outra mudança que chamou a atenção foram as novas rodas.

As unidades flagradas mostram versões de entrada como LT e LTZ e denotam a intenção da GM de lançar logo todas as versões no novo Tracker.

Chevrolet Tracker 2026 Reprodução/@placaverde

Os flagras dos veículos camuflados mostram que o Tracker terá um novo para-choque com novos elementos, mas as lanternas devem seguir o mesmo formato atual.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Ainda não há fotos internas, mas segundo a tendência da Spin e S10, além da Montana, o Tracker deve integrar painel digital e a multimídia ao menos em uma moldura única. Outra opção da GM é usar um interior mais moderno adotado por veículos como o norte-americano Trax.

Chevrolet Tracker 2026 João Anacleto/Reprodução

Por conta do Proconve a GM confirmou a estreia do sistema de injeção direta de combustível, mas efetivamente ainda não começou a produção dos motores já com essa alteração. Com ela o motor 1.0 Ecotec passa de 116 para de 121 cv e no 1.2 agora a potência passa de 133 de 141cv.

Chevrolet Tracker 2026 reestilizado volta a surgir camuflado Placa Verde/Reprodução

O Tracker também poderá ter sistema híbrido leve, mas isso não vai acontecer por agora. É preciso lembrar que a GM está investindo R$ 7 bilhões na renovação da sua linha de produtos no país.

