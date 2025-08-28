Citroën Berlingo Multispace sai de linha após 27 anos na Argentina Versão de passageiros também foi vendida no Brasil bem como a Peugeot Partner Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h00 ) twitter

Citroën Berlingo Multispace Citroën/Divulgação

A Citroën mantinha em produção o Berlingo Multispace, monovolume lançado inicialmente em 1998 no mercado argentino que sempre fez muito sucesso assim como o Peugeot Partner que deixou de ser produzido em setembro do ano passado. Também vendido por aqui em vários momentos, esse longevo projeto dos anos 1990 deixa as linhas de produção na versão passageiros restando apenas o utilitário “Furgón”.

Citroën Berlingo Multispace Citroën/Divulgação

Lançado inicialmente em 1996, chegou ao mercado argentino dois anos depois e teve diversas fases. A versão de passageiros sempre teve boa aceitação mas agora terá que dar lugar a projetos mais modernos especialmente no quesito segurança.

Citroën Berlingo Multispace Citroën/Divulgação

Até agora o Berlingo era vendido com motor 1.6 EC5 que saiu de linha há dois anos no Brasil por não cumprir mais metas de emissões e após críticas de entidades independentes de segurança como o Latin NCAP uma vez que tinha apenas dois airbags.

Citroën Berlingo Multispace Citroën/Divulgação

Nesse segmento restará à Renault com o Kangoo uma versão de passageiros que vem crescendo em aceitação mas não é oferecida no mercado brasieiro.

