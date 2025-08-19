Qual SUV médio vendido no Brasil tem motor mais potente? Neste comparativo colocamos os modelos mais vendidos lado a lado para facilitar a escolha do consumidor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h00 ) twitter

O mercado de SUVs que representa 37% do total das vendas tem uma boa fatia de modelos médios. Impulsionado nos últimos anos pelo Jeep Compass, esse jogo mudou em 2025 com a liderança do Toyota Corolla Cross mas todas as marcas miram esse segmento com produtos competitivos. Confira qual deles é o mais potente e qual deles tem a melhor relação entre consumo e desempenho.

Jeep Compass Blackhawk 2025

Jeep Compass Blackhawk R$ 279 mil vendido por R$ 239,9 mil

O veterano SUV da Jeep segue bem competitivo mas já não é o líder em vendas. Sua versão de entrada Sport tem preço interessante de R$ 152 mil mas sua versão mais equipada está distante desse preço: R$ 279 mil vendido com generosos descontos por R$ 239,9 mil. A versão mais equipada é mais potente vem com o Hurricane 4 de 272cv e 40kgfm de torque, tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas que supera os 220km/h e acelera de 0-100km em 6,3s. Vem bem servido de itens de serie como pacote ADAS nível 2, painel de 10 polegadas, teto solar panorâmico, ar-condicionado automático de duas zonas, banco elétrico com seis pré ajustes, chave presencial com partida por botão e remota, sensor de chuva e crepuscular, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, 7 airbags, espelhamento de smartphones por Android Auto e Apple CarPlay sem fios, multimídia de 10″, faróis e conjunto ótico full LED, som premium Beats de 506W com 8 alto-falantes e subwoofer, Adventure Intelligence Plus e Alexa in-vehicle.

‌



Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

Ford Territory Titanium por R$ 215 mil

‌



O SUV médio da Ford mudou de novo visual e traz relação custo benefício interessante pelo que custa e espaço que oferece. Hoje o Territory vem com motor EcoBoost 1.5 turbo de 169cv de potência e câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades. Além do novo visual, a lista de itens de série oferece teto solar panorâmico, quadro de instrumentos digital, ar-condicionado digital e automático de zona dupla com saídas traseiras, banco de couro com ajustes elétricos para o motorista bem como um pacote ADAS atualizado. Na linha 2025 vem com chave de função remota paga dar a partida, ligar o ar-condicionado e a ventilação dos bancos à distância.

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

Além disso traz multimídia de 12,3 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, porta-malas com abertura e fechamento elétricos, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado de duas zonas, 6 airbags, câmera de 360 graus, piloto automático adaptativo, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência com alerta de colisão frontal, entre outros.

‌



Toyota Corolla Cross XRX Hybrid por R$ 222 mil

A Toyota tem o Corolla Cross XRX Hybrid como versão topo de linha que vem equipada com o motor 1.8 a combustão de ciclo Atkinson com até 101 cv e 15,5 kgfm combinado com um propulsor elétrico, totalizando 123 cv. É fraco diante dos rivais mas a versão mais vendida tem motor 2.0 aspirado tem 175cv e 21,3kgfm de torque combinado com câmbio CVT A XRX vem bem equipada e traz freio eletrônico de estacionamento, teto solar, câmera 360°, alerta de colisão com frenagem automática, piloto automático adaptativo (Toyota Safety Sense) mas não tem faróis em LED, painel digital grande (aqui é analógico) ou partida por botão. Na XRE ele ganha LEDs, partida por botão, ar-condicionado digital automático, multimídia de 9″, painel digital maior com 12,3″, volante com controles de áudio e funções do Toyota Safety Sense e também rodas de liga leve aro 18.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Volkswagen Taos Highline por R$ 231 mil

O preço de tabela do Taos Highline é R$ 231 mil mas a Volkswagen tem feito ações permanentes de descontos para a linha do SUv argentino tornando o mais competitivo. O motor é o 1.4 TSI de 150cv e 25kgfm de torque é de série o Comfortline tem multimídia VW Play 10”com Apple CarPlay wireless e Android Auto, ar-condicionado dual zone, painel digital de 10,25”, carregador de celular sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, faróis em LED, entre outros. Na linha 2025 vários itens como controle de Cruzeiro adaptativo e teto solar que eram cobrados à parte passaram a fazer parte da lista de itens de série. Mas fica o alertad: o Taos vai mudar neste segundo semestre deixando o visual atual bem desatualizado.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

Caoa Chery Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive - R$ 176,9 mil

O SUV médio montado em Anápolis/GO tem uma interessante relação custo benefício. Tem motor 1.5 turbo de 150cv e 21kgfm combinado com câmbio automático e sistema híbrido leve. Além dos seis airbags tem rodas de 18″, painel de instrumentos digital de 12,3″, sistema multimídia com tela de 10,25″, banco do motorista elétrico, chave presencial com partida por botão, ar-condicionado de duas zonas, acendimento automático dos faróis etc. no entanto apesar dos cinco anos de garantia a marca vem enfrentando problemas de pós venda com reclamações dos clientes por falta de peças e isso deve ser considerado.

Caoa Chery/Divulgação

Essa versão traz ainda alerta de abertura de portas, alerta e assistente de mudança e permanência de faixa, sensor de ponto cego, assistente de congestionamento (como a marca chama o ACC), alertas de distância e de colisão frontal, alertas de colisão e de tráfego cruzado traseiro, farol alto automático e ainda sistema de frenagem de emergência.

Chevrolet Equinox Activ por R$ 285 mil

O SUV médio da GM tem apelo de novidade com interessante conjunto visual e se destaca pelos itens de série e conectividade. Apesar do conjunto de design e modernidade, o Equinox é o mais caro do comparativo sendo que sequer é híbrido.

Marcos Camargo Jr. 24.02.2025

O motor é um velho conhecido da linha: 1.5 turbo agora com 177 cv e 28kgfm e agora a transmissão automática de oito marchas com tração integral. Ponto de destaque são os itens de conectividade pois ele tem multimídia de 11 polegadas com sistema Google Built in, aplicativo chevrolet, onstar e Wi-Fi além dos já conhecidos sistemas de conexão com celular sem fio. O painel é de 11 polegadas com projeção de mapas graças ao Google Built in e configurações do computador de bordo. O Equinox é o primeiro Chevrolet com conectividade 5G que permite atualizações OTA mais abrangentes e comandos mais rápidos por voz. Traz ainda controle de Cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego e manutenção do carro na faixa, conjunto de airbags, freios ABS com disco nas quatro rodas e controles de tração e estabilidade.

BYD Song Plus por R$ 249,9 mil

Um dos SUVs mais vendidos do mercado e líder entre os híbridos combina motor 1.5 a gasolina de 110 cv e 13,2 kgfm com um elétrico de 180 cv e 32,3 kgfm. Juntos, combinam 235 cv e 40,1 kgfm de torque e faz 18,1km/l. A bateria de 18,3 kWh permite rodar até 105km no modo elétrico. O Song Plus também adotou o visual do Song Plus Premium e ganhou multimídia maior, novos apoios laterais de braço e head up display.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Vem bem equipado com bancos de couro que tem ajustes elétricos, teto solar do tipo panorâmico, acesso por chave presencial, partida por botão, central multimídia de 15,6” com tela giratória, quadro de instrumentos digital, ar-condicionado digital de duas zonas e seis airbags. Tem pacote ADAS completo que inclui câmeras 360°, conjunto ótico full Led, piloto automático adaptativo, reconhecimento de sinais de trânsito e frenagem de emergência entre outros itens.

Haval H6 PHEV19 por R$ 242 mil

O Haval H6 vem crescendo nas vendas e parte desse sucesso vem da nova versão PHEV19 que estreou há alguns meses. O motor do Haval H6 PHEV 19 combina o 1.5 turbo a gasolina com injeção direta com motor elétrico que soma interessantes 326cv e 54kgfm de torque. Esse motor elétrico é alimentado por 19kwh de baterias que rendem entre 75 e 110km de autonomia por carga. É menos do que o PHEV34, porém o suficiente para o dia a dia.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

É bem potente custando um pouco mais que um BYD Song Plus. Tem quadro de instrumentos digital e central multimídia com tela de 12,3″ com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Também traz teto panorâmico, ar-condicionado de duas zonas e comandos por voz em português, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma emergencial e alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente permanência em faixa, detector de fadiga, head up display e câmera 360 graus.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

Conclusão

Entre os mais equipados do segmento temos como ponto de destaque o Chevrolet Equinox que já tem conexão 5G com atualizações OTA e Google Built in porém a um preço bem alto. O Jeep a Compass segue imbatível no desempenho com seu motor de 272cv enquanto o BYD Song Plus e GWM Haval h6 PHEV19 são os mais eficientes desta categoria com boa entrega de itens de série ao mesmo tempo em que são econômicos e trazem prazo longo de garantia.

