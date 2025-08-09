Citroën dá desconto de até R$ 24,2 mil para Basalt, C3 Aircross e C3
Condições são validas até 3 de setembro para toda a linha
A Citroën anunciou hoje uma campanha de descontos para o Basalt, C3 Aircross e C3. A ação comercial inclui descontos de até R$ 24,2 mil, planos com entrada facilitada, taxa zero e bônus na troca do usado e vale até dia 03 de setembro.
O Aircross Shine de 7 lugares tem preço reduzido de R$ 145.690 para R$ 126.490, com taxa zero e bônus de até R$ 5 mil na troca por um usado da marca. A versão de 5 lugares sai por R$ 118.990, e a Aircross Feel tem valores de R$ 109.990 (5 lugares) e R$ 112.490 (7 lugares), com até R$ 11.610 de desconto.
O Citroën Basalt Feel Turbo 200 com câmbio automático tem preço promocional de R$ 106.890, com desconto de até R$ 13.400, taxa zero e bônus de R$ 2 mil na troca. Para clientes PCD, o mesmo modelo é oferecido por R$ 92.440.
Já o Citroën C3 segue com as mesmas condições de julho, com abatimentos de até R$ 11.410, como na versão Live Pack 1.0, que pode ser adquirida por R$ 77.990 com usado na troca.
CHEGOU O SUV MAIS BARATO DO BRASIL: Citroën Basalt Feel 1.0 manual - lançamento! VEJA O VÍDEO!
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp