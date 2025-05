Citroën Jumpy 2.2 atualizado já está à venda São duas versões agora com novo motor de 150cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h00 ) twitter

Citroën/Divulgação

A Citroën inicia nesta semana as vendas da nova Jumpy 2025. A van recebeu atualizações recentes e um novo motor 2.2 que vem reforçando a presença da Stellantis nos veículos comerciais.

Citroën/Divulgação

A Jumpy 2025 está disponível em duas versões: Cargo (R$ 223.990) e Vitré (R$ 229.990), com garantia de três anos. O Jumpy assim como o Expert e Scudo, que compartilham a mesma base, podem ser conduzidos por motoristas que tenham CNH categoria B.

Citroën/Divulgação

A Citroën Jumpy ganhou recentemente o novo motor 2.2 Turbodiesel com 150cv e 37,7 kgfm de torque o que rende um consumo estimado em 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, sendo 4,2% e 15,1% mais econômica, respectivamente, que a versão anterior.

Citroën/Divulgação

Com o novo motor a Citroën Jumpy faz de 0 a 100 km/h em 13,1 segundos (1,2 segundos mais rápido que o modelo anterior), retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos, um ganho de dois segundos em média da versão anterior.

Citroën/Divulgação

Em termos de carga a Citroën Jumpy 2025 continua levando quase 1,5 tonelada, com comprimento e largura máximos do baú de 2,86 m e 1,39 m e volume útil de 6,1 m³.

