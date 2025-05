Basalt acelera fábrica de Porto Real e Citroën chega a 1 milhão de carros produzidos Com investimentos de R$ 3 bilhões, Stellantis prepara produção do Avenger Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h45 ) twitter

Basalt acelera fábrica de Porto Real e Citroën chega a 1 milhão de carros produzidos Vitor Lima 19.05.2025

Nesta semana, a Citroën alcançou a marca de 1 milhão de veículos produzidos no polo automotivo da Stellantis em Porto Real, no Rio de Janeiro. O veículo que representou essa marca foi o Basalt, que só em abril vendeu 1.958 unidades.

O SUV Coupé Citroën Basalt Shine, na cor vermelho Rubi, representou a marca de um milhão de veículos produzidos na fábrica Fluminense. A unidade pertenceu à gestão PSA e foi construída para a produção do Citroën C3 no ano 2000.

Basalt acelera fábrica de Porto Real e Citroën chega a 1 milhão de carros produzidos Citroën/Divulgação

“Comemoramos hoje um importante marco de produção para a Stellantis e a Citroën em nosso Polo Automotivo de Porto Real. Alcançar este número reforça a importância estratégia da fábrica para a Stellantis na América do Sul e pavimenta o caminho para um futuro promissor”, comenta Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Basalt acelera fábrica de Porto Real e Citroën chega a 1 milhão de carros produzidos Citroën/Divulgação

“Tivemos diferentes modelos icônicos fabricados ao longo dos últimos anos que nos fizeram chegar até aqui, com uma nova família de produtos reconhecida pelo ótimo desempenho, tecnologia e acessibilidade, que apoiam o crescimento da Citroën na América da Sul”, reforça Felipe Daemon, vice-presidente da Marca Citroën para a América do Sul.

‌



Basalt acelera fábrica de Porto Real e Citroën chega a 1 milhão de carros produzidos Citroën/Divulgação

Como forma de comemorar o feito, a marca preparou condições especiais de venda dos seus produtos mas o Basalt ficou de fora. O Citroën C3, nas versões Live Pack 1.0 e Feel 1.0, e o Citroën Aircross com cinco ou sete lugares, na versão Feel Pack, terão bônus de até R$ 6 mil na troca do veículo usado da marca Citroën. As condições valem até o final do mês.

Vimos de perto o Avenger, novo Jeep que será produzido no Brasil em 2026 Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Jeep Avenger

Sem confirmar, a Stellantis relembrou o investimento anunciado de R$ 3 bilhões para produzir um “novo SUV”, sem mencionar o Jeep Avenger. Em um comunicado de imprensa, a Stellantis apenas menciona uma “aptidão multimarcas, ampliar a produção e reforçar a cadeia de fornecimento e tecnologia da região”.

‌



Confira todos os modelos Citroën que foram produzidos no Brasil:

* 1° veículo produzido: Citroën Xsara Picasso

(lançamento industrial: dez/2000 e lançamento comercial: mar/2001)

‌



* 1ª geração: Citroën C3

(lançamento industrial: abr/2003 e lançamento comercial: mai/2003)

* Citroën Xsara Picasso

(lançamento industrial: jun/2007 e lançamento comercial: ago/2007)

* Citroën C3 Aircross

(lançamento industrial e comercial: ago/2010)

* Citroën C3 Picasso

(lançamento industrial e comercial: mai/2011)

* 2ª geração: Citroën C3

(lançamento industrial e comercial: ago/2012)

* 2ª geração: Citroën Aircross

(lançamento industrial: nov/2015 e lançamento comercial: dez/2015)

* Citroën C4 Cactus

(lançamento industrial: jul/2018 e lançamento comercial: ago/2018)

* 3ª geração: Citroën C3

(lançamento industrial: jul/2022 e lançamento comercial: ago/2022)

* Citroën Aircross

(lançamento industrial e comercial: nov/2023 (5L) e fev/2024 (7L)

* Citroën Basalt

(lançamento industrial: set/2024 e lançamento comercial: out/2024)

