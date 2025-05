Stellantis anuncia nova plataforma que pode dar origem ao Compass em 2026 Grupo anunciou seis novidades que serão feitas em Goiana/PE com R$ 13 bilhões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Stellantis confirmou hoje no Polo Automotivo de Goiana que irá lançar uma nova linha de produtos na unidade com nova plataforma e tecnologia híbrida além de lançar uma nova marca no país. Nossas apostas recaem sobre a plataforma STLA que dá origem ao novo Jeep Compass recém-lançado na Europa e novidades derivadas dessa nova base.

Coletiva de imprensa realizada hoje em Pernambuco para anunciar novos produtos e nova plataforma

Com tecnologia híbrida, o Compass pode ser mais competitivo que os modelos chineses e também a Toyota, que dominam este segmento no país

Modelos com a plataforma STLA Medium irão receber baterias de níquel e cobalto

Todavia, a Stellantis não confirmou qual modelo e de que marca irá produzir em Pernambuco.

Nos próximos meses, a Stellantis também deve trazer ao mercado uma nova linha de produtos híbridos leves com tecnologia 48V que deve estar disponível em breve na Fiat Toro.

‌



Novo Jeep Compass é lançado no exterior com inovações tecnológicas

Em relação aos seis novos produtos, a empresa também faz mistério ao não divulgar nomes e dados. Vale lembrar que a marca nova será a Leapmotor, que está perto de ser lançada no Brasil com a chegada do C10 e B10.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Fábrica de Pernambuco

‌



A fábrica de Pernambuco foi anunciada em 2014 ainda sob o grupo FCA. O primeiro produto a ser produzido foi o Jeep Renegade em 2015, na sequência Fiat Toro e Jeep Compass em 2016. Já em 2021 a marca começou a produzir o Commander e em 2023 a Rampage. Em 2024 o motor 2.2 turbodiesel e fabricação de ADAs nível 2.

Um dos homens mais poderosos da indústria automobilística mundial, Sergio Marchionne veio ao Brasil esta semana prestigiar a inauguração do Polo Automotivo de Goiana (PE). Homem de palavras medidas, e por vezes sinceras, o CEO do grupo ítalo-americano concedeu coletiva a jornalistas brasileiros e estrangeiros, onde os próximos projetos de Jeep e Fiat foram sutilmente comentados. LEIA MAIS Divulgação/Jeep

Aproximadamente 2 milhões de veículos já produzidos na fábrica de Goiana, em Pernambuco. Ao todo, foram exportadas 250 mil unidades para 16 países da América do Sul. Nestes dez anos a fábrica chegou a ter mais de 20 mil empregados diretos.

‌



Vale lembrar que entre 2015 e 2025, a Stellantis investiu R$ 18 bilhões. Já para 2025 até 2030 serão investidos R$ 13 bilhões para o desenvolvimento de novos produtos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.