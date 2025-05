Com base do novo Jeep Compass, Citroën C5 Aircross estreia na Europa Novo Aircross ganha plataforma STLA e chega com várias opções híbridas e elétricas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Citroën C5 Aircross Citroën/Divulgação

A Citroën revelou a segunda geração do C5 Aircross na Europa. Feito sobre a plataforma STLA compartilhada com vários modelos Dodge e Jeep como o novo Compass, o novo C5 Aircross agora tem versões híbridas, híbridas plug-in e 100% elétricas.

Ficha técnica

A ficha técnica do C5 Aircross europeu indica 4,65 m de comprimento, 1,90 m de largura e 2,78 m entre eixos.

Citroën C5 Aircross Citroën/Divulgação

O aumento das proporções do C5 Aircross é derivado da adoção da plataforma STLA Medium da Stellantis, que também vai equipar a nova geração do Jeep Compass. As rodas podem ter até 20 polegadas, enquanto a suspensão inclui dois amortecedores por roda na dianteira, um para compressão e outro para retorno, além de batentes hidráulicos progressivos.

Interior com tela HD e ChatGPT

Internamente, o C5 Aircross ganhou um novo painel com tela central HD, enquanto a central multimídia ganhou integração com inteligência artificial do ChatGPT. O porta-malas tem capacidade de 565 litros em todas as motorizações, incluindo híbridas e elétricas.

‌



Citroën C5 Aircross Citroën/Divulgação

Motores: só híbridos e elétricos

Na motorização, estão disponíveis duas versões híbridas, sendo a Hybrid 145, que combina um motor 1.2 turbo de 136 cv com propulsor elétrico de 12 cv (pico de 28 cv) e alimentado por uma bateria de 0,9 kWh, e a versão Hybrid Plug-in 195, que traz um motor 1.6 turbo de 150 cv e motor elétrico de 125 cv, alimentado por bateria de 21 kWh e autonomia em modo elétrico de até 86 km.

Citroën C5 Aircross Citroën/Divulgação

Já a versão elétrica, ë-C5 Aircross, será oferecida em duas configurações, sendo uma com 210 cv alimentada por bateria de 73 kWh e autonomia de até 520 km, e outra com 230 cv e bateria de 97 kWh, com até 680 km de autonomia. Na recarga está disponível um carregador trifásico de 11 kW de série e opção de carregamento bidirecional de 22 kW a partir de 2026, sendo possível recuperar 160 km de alcance em dez minutos, segundo a marca.

‌



Citroën C5 Aircross Citroën/Divulgação

O C5 Aircross foi revelado agora, mas só chega ao mercado europeu no segundo semestre. No Brasil, a Citroën foi reposicionada como uma marca de volume e não deve incluir a oferta do C5 no mercado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.