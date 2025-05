Vazam imagens da nova geração do Jeep Compass: conheça SUV médio terá nova plataforma e motor híbrido plugin Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 11h04 ) twitter

Nova geração do Jeep Compass Jeep/Divugalção

A Jeep está trabalhando em uma nova geração do Compass, SUV que foi líder do segmento médio por longos 8 anos aqui no Brasil. Agora, o Compass será feito sobre a plataforma STLA médium e, pelo visto, a Stellantis vai investir em um nível superior de eletrificação.

Nova geração do Jeep Compass Jeep/Divugalção

A plataforma STLA permitirá que o Compass seja um pouco maior que o atual. O Compass de nova geração terá entre 4,30 m de comprimento a 4,90 m.

Nova geração do Jeep Compass Jeep/Divugalção

A ideia é que o Jeep Compass use o motor GSE 1.5 turbo, derivado do 1.3 conhecido, associado a um motor elétrico com carga externa PHEV. Também há chance do Jeep Compass usar o motor atual 1,3 litro em vários mercados como no Brasil, bem como 1.6 Multijet na Europa.

Nova geração do Jeep Compass Jeep/Divugalção

Várias inovações são esperadas na nova geração do Compass. Além da nova plataforma, ele terá nível superior de condução autônoma, sistema mais eficiente de carga de dispositivos e gerenciamento de energia, interior mais refinado e telas maiores. O lançamento da nova geração está marcado para 2027, mas devemos ter essa novidade bem cedo disponível no Brasil, uma vez que a partir de Goiana/PE, a Jeep abastece toda a América Latina com a linha Compass.

