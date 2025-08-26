Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Há boas ofertas nos sites de veículos mas é preciso ter cuidado em cada parte da negociação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

Com 141 milhões de brasileiros conectados à internet alguns hábitos são transformados a partir de serviços diversos. Pedir comida, fazer uma consulta médica, uma reunião e também comprar automóveis. Não há estatísticas oficiais mas os classificados de carro pela rede aproximam um compradores e vendedores. No entanto chegaram até a compra de um carro visto na internet requer muito cuidado.

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

O Brasil também é campeão em golpes de todos os tipos, sempre baseados no princípio do estelionato. Carros que não existem, pedidos de sinal, carros com histórico negativo entre outros relatos são comuns na Internet. Na hora de pesquisar, leve em conta as dicas do R7-Autos Carros para negociar de forma segura até chegar a um negócio efetivo.

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

* Se for comprar, negocie diretamente com o proprietário do veículo ou vendedor autorizado; se for vender, faça a negociação com o próprio comprador. Evite negociar com terceiros, como parentes, amigos ou conhecidos, e desconfie de intermediários. Ao comprar um carro de particular, certifique-se de que o anunciante é o próprio dono do veículo. Lembre-se que apenas o proprietário legal é que poderá fazer a transferência do carro e não há motivo para terceirizar esta operação;

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

* Desconfie sempre de promoções imperdíveis como aquele carro que foi comprado por um funcionário de determinada montadora, por uma pessoa que diz precisar vender um carro barato para pagar uma dívida ou que era o veículo da frota da empresa que é vendido por um preço abaixo de mercado. Em geral, não existem carros vendidos com preço muito abaixo da tabela de referência. A chance de golpe é enorme;

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

* Sempre marque uma visita para ver o veículo presencialmente antes de fechar o negócio e prefira locais movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados. Vá, de preferência, acompanhado e durante o dia. Não seja ansioso nem aceite pressão na hora de verificar um carro o que deve ser visto e testado com calma. Ao testar o veículo não aceite fazê-lo por um trecho curto e se possível sugira abastecer o veículo um pouco para poder fazer um teste por vias de sua própria escolha.

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? Freepik/Divulgação

* Antes de concluir o negócio, peça uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran e vá junto com o dono do automóvel realizar a vistoria; existem milhares de postos credenciados para fazer vistoria em boa parte da cidades do Brasil. Uma terceira opinião é importante especialmente um documento que tem validade jurídica. Não aceite documentos apresentados pelo vendedor, rasurados ou que não tenham QR Code de modo que não será possível checar a veracidade das informações;

* Se a proposta vier de lojas de seminovos, não se esqueça de checar o CNPJ e a legalidade do funcionamento do estabelecimento;

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? AutoShow/Divulgação

* Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e, antes de depositar, verifique os dados direto com o proprietário;

* Confirme os dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

* Vendedor e comprador devem ir juntos ao cartório fazer a transferência, e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório;

Como comprar um carro pesquisando em classificados de internet? AutoShow/Divulgação

* Só entregue o veículo depois que os documentos forem transferidos e o pagamento for confirmado.

Os golpe sempre usam os mesmos princípios como a triangulação de venda, o estelionato aplicado na hora do pagamento ou do recebimento ou na falsificação de histórico dos veículos.

É possível encontrar bons carros anunciados na internet mas o próximo passo deve ser dado com calma e com segurança para ambas as partes interessadas.

