Veja os 7 carros mais baratos do Brasil após o aumento de janeiro

O mês de janeiro traz consigo o sabor amargo dos impostos como IPTU, IPVA e também é uma fase de reajustes de preço no caso dos automóveis. E na hora de comprar um carro veículo zero km mais barato, sao realmente poucas as opções com preços abaixo dos R$ 100 mil. Por isso para quem procura um carro novo mas quer economizar o R7-Autos Carros traz os 7 veículos mais baratos do Brasil no começo de 2025:

Renault Kwid

O Renault Kwid é um dos modelos mais vendidos do país e se destaca pelo seu porte compacto e economia de combustível. O Renault Kwid que vem equipado com motor 1.0 SCe de três cilindros de até 71 cv e 10,0 kgfm, é oferecido na versão de entrada Zen por R$ 76.090, o que o torna o veículo mais barato do Brasil. Boa escolha para quem quer economizar mas nem tanto para quem precisa de espaço interno.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Fiat Mobi

O Mobi é o modelo mais barato da Fiat, uma vez que tem o preço de R$ 76.990, além de ser rival direto do Renault Kwid. Sob o capô, o compacto vem equipado com motor 1.0 Firefly de três cilindros (agora voltou a ter essa opção) com 71/75cv que se destaca pela economia. Tal qual seu rival Kwid é bom para estacionar, ágil para o dia a dia mas deixa a desejar no espaço interno.

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

Citroën C3

O terceiro lugar da lista fica com o Citroën C3, que é vendido por R$ 77.590. O Citroën é produto mais novo dessa lista e combina bom espaço com motor Fiat conhecido pela robustez mas de construção bem simples. Por ser um modelo da Stellantis utiliza o motor 1.0 Firefly do Argo e do 208, que entrega até 75 cv. É um carro bom para quem quer espaço e economia mas não para quem busca acabamento e itens de série a bordo.

Fiat Argo

Com preço de R$ 89.990, o veterano Fiat Argo já tem oito anos de mercado mas ainda vende muito bem. As versões mais baratas vem equipadas com motor 1.0 Firefly de até 75 cv. Boa opção para quem busca espaço interno melhor que um Mobi ou Kwid mas os modelos de entrada ficam devendo no quesito equipamentos.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

Peugeot 208

Assim como o C3 e Argo, o Peugeot 208 também tem motor 1.0 Firefly de até 75 cv. Todavia, o preço é de R$ 90.990 na versão de entrada. Até aqui leitor, como você pode observar quatro modelos da Stellantis estão com preço mais barato, o que reflete nos números de vendas colocando os populares do grupo com mais de 14 mil unidades emplacadas em 2024, contra 13 mil unidades negociadas do Volkswagen Polo. Os dados são da Fenabrave.

Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Polo Track

Falando de Polo, o mais barato é o Polo Track, que é oferecido por R$ 92.990. O coração do modelo da Volkswagen é o motor 1.0 aspirado de até 84 cv com transmissão manual de cinco velocidades. Lembrando, todos os modelos desta lista têm apenas motorização 1.0 aspirada e câmbio manual.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Hyundai HB20

Vendido por R$ 93.310 no site da Hyundai, o HB20 ficou na sétima posição da lista. O compacto vem equipado com motor Kappa 1.0 de até 80 cv. Tem como ponto positivo o fato de ser o único da lista a contar com garantia de fábrica de cinco anos.

