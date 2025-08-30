Como é dirigir o Mercedes esportivo mais caro do Brasil em uma pista Novo AMG GT 63S traz novidades da fórmula 1 e clientes poderão testá-lo neste final de semana em experiência de pista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Poucos carros tem uma áurea esportiva tão bem definida como a linha Mercedes. Dentro dos modelos AMG, o GT 63 é um derivado do SL dos anos 1950 que surpreende nos detalhes e no preço de R$ 1,7 milhão. O R7-Autos Carros testou a linha de esportivos no Circuito Pan-Americano, pista da Pirelli que é referência em alta velocidade.

Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Rival da linha Porsche 911, os Mercedes Benz AMG GT 63 cresceram ainda mais nos últimos anos. Na linha 2026 recebem agora faróis Digital Light, nova grade um pouco mais ampla e novas rodas.

Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Na motorização o V8 biturbo dianteiro é combinado com um motor elétrico traseiro de 204cv alimentando por bateria de 6,1kwh somando 816cv e 144cv que deslocam o carro com força. Neste ano o sistema de refrigeração por célula de bateria vem direto da Fórmula e não altera o desempenho mas mantém o sistema híbrido funcionando mesmo em altas temperaturas.

Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

O 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos, com velocidade máxima é de 317 km/h controlado pelo câmbio Speedshift MCT 9G e a tração integral usando sistema 4Matic+. O eixo traseiro é esterçante e as rodas giram 2,5° para tornar as curvas ainda mais fáceis.

‌



Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

A linha 2025 do SL63 Performance tinha um novo software de controle que faz a aerodinâmica do carro ser ainda melhor. O SL63 tem um elemento aerodinâmico ativo abaixo da carroceria que é acionado a partir dos 80km/h criando efeito de Venturi que controla o carro ainda melhor na estrada. O efeito diminui a entrada de ar na parte de baixo e ajuda a melhorar a performance.

Mercedes Benz AMG GT 63 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Agora há novos comandos de direção para os modos híbridos: há dois novos modos entre oito disponíveis. Além disso, o volante ganha comandos virtuais mais aprimorados para controlar, por exemplo a regeneração da bateria e são fáceis de manejar.

‌



Mercedes-Benz/Divulgação

Ainda há freio de cerâmica com disco de seis pistões na dianteira, todos os recursos de assistência à condução com controle de Cruzeiro adaptativo e vários recursos. Há ainda bancos esportivos, câmera 360°, luz ambiente de 64 cores, faróis Digital Light em LED, som premium Burmester de 650w e claro, painéis digitais: 11,9” no painel de alta resolução e também na multimídia de orientação vertical com controle de voz MBUX, modos de condução e de sonorização e até de suspensão personalizados.

‌



Experiência de pista

O AMG GT 63 se mostra arrisco ao toque vigoroso do acelerador onde o motor v8 ronca alto e despeja todo o Torque dos dois propulsores somados. O banco esportivo segura o piloto e a e há muita confiança para acelerar ainda mais. Nas curvas, o eixo traseiro esterçante fezem do AMG GT ainda mais um esportivo onde o habitat de pista e a velocidade se encontram.

Mercedes-Benz/Divulgação

O acabamento impecável bem como os recursos fáceis de entender tornam o SL63 divertido. É na pista que o carro convida motorista e passageiros a desfrutar da paisagem.

Mercedes AMG GT 63 S Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Rápido, mas respeitando o meio ambiente, o carro resiste um pouco a acender o motor V8 quando exigido. Mas quando o faz, gruda o motorista no banco com emoção. No universo dos carros de alto luxo no Brasil certamente um AMG 63 ocupa um lugar especial.

